A chanceler Angela Merkel condenou com veemência os distúrbios registrados no fim de semana na cidade alemã de Stuttgart e chamou de "desprezíveis" os saques e as agressões a policiais.

"Aqueles que participaram em tais atos violentos, que atacaram brutalmente os policiais, destruíram e saquearam lojas, não têm nenhuma razão justificar tais atos", afirmou o porta-voz de Merkel, Steffen Seibert, em uma entrevista coletiva em Berlim.

Dezenove policiais ficaram feridos e 20 pessoas foram detidas após os violentos distúrbios de domingo em Stuttgart.

Os incidentes aconteceram após uma operação policial sobre um caso de entorpecentes em uma área onde estavam concentrados quase 500 jovens.

Os jovens, muitos com os rostos cobertos, "destruíram viaturas policiais estacionadas e quebraram os vidros com barras de ferro e outros objetos. Também atiraram pedras e tijolos contra outros veículos das forças de segurança", afirmou a polícia em um comunicado.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, disse que os responsáveis pelos atos violentos serão "perseguidos e castigados com todo o peso da lei".