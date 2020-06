Borna Coric, segundo caso positivo de COVID-19 após Adria Tour de tênis

O croata Borna Coric anunciou nesta segunda-feira, como havia feito no domingo o búlgaro Grigor Dmitrov, que apresentou resultado positivo para o coronavírus após a participação no Adria Tour, série de torneios de tênis organizada pelo sérvio Novak Djokovic nos Bálcãs, sem medidas de saúde e quando a ATP planeja a retomada do circuito.

Paralelamente, dois treinadores, um de Djokovic e outro de Dmitrov, também apresentaram resultado positivo, segundo a imprensa local, que informa que o número um do mundo deixou, sem fazer exame, Zadar (Croácia), onde aconteceu no fim de semana a segunda etapa do Adria Tour, para retornar a Belgrado.

A capital sérvia, onde o clube de futebol Estrela Vermelha anunciou nesta segunda-feira que cinco jogadores testaram positivo para o coronavírus, recebeu a primeira etapa do Adria Tour.

"Olá a todos, eu queria informar a vocês que eu testei positivo para a COVID-19. Quero ter certeza de que qualquer pessoa que teve contato comigo nos últimos dias faça o teste", escreveu no Twitter o número 33 do ranking mundial.

"Sinto muito por qualquer mal que possa ter provocado! Estou me sentindo bem e não tenho nenhum sintoma. Por favor, fiquem seguros e saudáveis! Muito amor para todos!", completou, em uma mensagem parecida com a divulgada por Dmitrov (19º do ranking) no domingo.

Dimitrov abandonou o torneio depois de uma derrota para Coric, quando mostrou sinais de cansaço.

O anúncio de Dmitrov provocou o cancelamento da final do torneio em Zadar (Croácia) entre Djokovic e Andrey Rublev.

Também participaram no Adria Tour o austríaco Dominic Thiem (3º do ranking) e o alemão Alexander Zverev (7).

Thiem deixou os Bálcãs para viajar ao sul da França e participar no evento organizado por Patrick Mouratoglou, Ultimate Tennis Showdown (UTS), um torneio que também reúne Stefanos Tsitsipas (6º), Matteo Berrettini (8º), David Goffin (10º), Benoît Paire (22º), Richard Gasquet (50º), Feliciano López (56º), Corentin Moutet (75º), Alexei Popyrin (103º) e Dustin Brown (239º).