Policiais alemães feridos em protesto contra quarentena por COVID-19

Vários policiais alemães ficaram feridos em confrontos com moradores de um prédio na cidade de Goettingen, que ficou em quarentena após o aparecimento de um surto de coronavírus, informaram autoridades neste domingo.

A violência começou no sábado, quando um grupo de residentes tentou atravessar uma barreira de metal instalada para conter as 700 pessoas que moravam no complexo residencial e impedir o contágio.

Alguns atiraram pedras e pedaços de madeira nos agentes de segurança, disse o chefe da polícia Uwe Luehring a repórteres neste domingo.

Os habitantes do imóvel ficaram em quarentena na quinta-feira, depois que dois moradores deram positivo para COVID-19. Na sexta-feira, 120 pessoas que residem no prédio foram diagnosticadas com a doença.

Goettingen é um dos vários surtos que surgiram na Alemanha depois que as restrições impostas para combater o coronavírus foram reduzidas em maio.