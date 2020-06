Polícia holandesa prende dezenas de pessoas em protesto contra medidas de combate à COVID-19

A polícia holandesa dispersou com jatos d'água manifestantes contrários às políticas de combate à COVID-19 do governo e prendeu dezenas de pessoas em Haia.

Centenas de manifestantes se reuniram no centro da cidade com faixas para protestar contra as medidas, incluindo a distância de 1,5 metro.

O prefeito Johan Remkes inicialmente proibiu o protesto, mas depois liberou por um tempo limitado.

A polícia disse que a manifestação foi pacífica até que um grupo de torcedores entrou em confronto com a polícia na Estação Central, jogando pedras e garrafas.

"A polícia cercou os manifestantes e deteve dezenas de baderneiros, de acordo com a legislação sobre manifestações", disse a polícia em Haia.

Restaurantes, cinemas, cafés, museus e esplanadas foram autorizados a abrir em 1º de junho, mas com rigorosas medidas de distanciamento.

A Holanda registrou 49.593 casos e 6.090 mortes pelo novo coronavírus.