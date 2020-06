Índia comemora Dia Internacional do Yoga en medio de la pandemia de COVID-19

A Índia comemorou neste domingo (21) o Dia Internacional do Yoga com pequenos eventos, ao mesmo tempo em que o país luta contra o coronavírus. O primeiro ministro, Narendra Modi, afirmou que a crise na saúde fez com que a antiga prática se transformasse em algo ainda mais importante.

Nessa comemoração anual, proposta por Modi e adotada pela ONU em 2014, ocorre principalmente na Índia, mas também no resto do mundo, durante o dia mais longo no hemisfério norte.

No entanto, a crise do novo coronavírus obrigou aos praticantes a realizar suas atividades em lugares fechados ou em pequenas sessões ao ar livre. Modi, um yogui ativo, pediu que as pessoas aproveitem os benefícios físicos e mentais da disciplina.

"Por causa da pandemia do coronavírus, o mundo está mais do que nunca dando conta da importância do yoga", destacou Modi, falando em vídeo divulgado neste domingo nas redes sociais.

"A COVID-19 ataca nosso sistema respiratório. O Pranayama (exercícios de respiração) nos ajuda a fortalecer ainda mais o nosso sistema respiratório", acrescentou.

Desde que assumiu o cargo de primeiro ministro, em 2014, Modi liderou uma iniciativa para consagrar a prática do yoga como uma parte histórica da cultura indiana.

Estudiosos indianos acreditam que o yoga foi criado há 5.000 anos, com base em evidências arqueológicas de inscrições representando poses de pedra, bem como em referências a ensinamentos de yoga nos Vedas, antigas escrituras hindus.

Esse evento ocorre enquanto esse país, no sul da Ásia, com 1,3 bilhão de habitantes, registrou 15.413 novas pessoas infectadas com a COVID-19 em um único dia neste domingo. O total nacional de casos subiu para 410.000 casos, com mais de 13.250 mortes.