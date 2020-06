China interrompe importação de frango de fábrica da Tyson Foods dos EUA

O Departamento de Alfândegas da China (GAAC, na sigla em inglês) suspendeu a importação de frango de uma fábrica da norte-americana Tyson Foods. Segundo o Departamento, a medida deve-se à a confirmação de casos do novo coronavírus entre os funcionários da unidade.



O anúncio, divulgado neste domingo, não forneceu detalhes sobre a localização da planta ou do volume importado de carne afetado pela medida. A Tyson Foods é um dos principais processadores de carne de frango e suína dos Estados Unidos. Até o momento, a companhia não se pronunciou sobre a medida.



Em paralelo, uma fábrica da PepsiCo suspendeu a produção e foi desinfetada depois que um caso foi confirmado em 15 de junho, anunciou a empresa em uma entrevista coletiva neste domingo. Segundo o relatório, 480 pessoas foram isoladas e tiveram resultado negativo para a covid-19. Fonte: Associated Press