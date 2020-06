Polícia britânica diz que ataque com faca no sul da Inglaterra foi ataque terrorista

A polícia britânica informou, na manhã deste domingo, que um ataque com faca que levou a três mortes e deixou outras três pessoas feridas no sul do país trata-se de um ataque terrorista. O ato ocorreu ontem à noite em um Forbury Gardens, um parque em Reading, localizado a oeste de Londres. O local era utilizado para as manifestações contra o racismo como o movimento "Vidas Negras Importam". A polícia disse que os dois eventos não estão conectados.



Segundo a polícia britânica, um homem de 25 anos, que está sob custódia policial, é o único investigado pelo ataque. As autoridades britânicas disseram também que não elevariam o nível oficial de ameaça terrorista da Inglaterra de "substancial" - nível médio em uma escala de cinco graus, o que significa que um ataque terrorista é provável.. "Estou chocado e enojado que as pessoas percam a vida dessa maneira", disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.



Inicialmente, a polícia disse que o caso não se tratava de um ataque terrorista, mas mudou sua abordagem neste domingo. A investigação será agora liderada pelo Policiamento Contra o Terrorismo do Sudeste, com o apoio da Polícia do Vale do Tâmisa - força local. "A motivação para esse ato horrível está longe de ser certa. Os policiais não encontraram nada que sugerisse que mais alguém estivesse envolvido nesse ataque", disse o chefe de policiamento antiterrorista do Reino Unido, Neil Basu. "Não há informações específicas que sugiram que alguém que esteja frequentando locais lotados esteja em risco. Mas eu pediria ao público: esteja alerta, não fique alarmado quando sair em público", afirmou o policial.



Desde novembro de 2019, o Reino Unido não registrava mortes relacionados a ataques terroristas. O último foi quando Usman Khan matou duas pessoas em um prédio na ponte de Londres, antes de ser baleado pela polícia. Fonte: Dow Jones Newswires