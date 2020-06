O ataque com faca que deixou três mortos e três pessoas gravemente feridas no sábado à noite em Reading, ao oeste de Londres, é considerado um ato "terrorista", anunciou a polícia neste domingo.

"A polícia antiterrorista pode agora confirmar que os atos, ocorridos em um parque da cidade, foram declarados como um incidente terrorista", afirma um comunicado da força de segurança local.

Um suspeito de 25 anos foi detido logo após o ataque.

No sábado, a polícia e os serviços de resgate receberam alertas por um incidente no qual várias pessoas foram esfaqueadas em Forbury Gardens por volta das 19H00 locais (15H00 de Brasília), no centro de Reading, uma cidade de 200.000 habitantes que fica 60 km da capital da Inglaterra.

De acordo com testemunhas citadas pela agência britânica PA, um homem atacou vários grupos reunidos no parque, que aproveitam a tarde ensolarada após semanas de confinamento.

"O parque estava cheio, muitas pessoas estavam sentadas para beber algo com os amigos, quando um homem chegou, começou a gritar palavras ininteligíveis de repente e seguiu em direção a um grupo de uma dezena de pessoas, tentando atacá-las com uma faca", declarou à agência PA Lawrence Wort, que presenciou a cena.

O ato aconteceu perto de um local onde havia sido organizada algumas horas antes uma manifestação do movimento "Black Lives Matter" (A vida dos negros importa), mas os organizadores não acreditam que o ataque tem relação com o evento.