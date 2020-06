Torino e Parma empatam na retomada do Campeonato Italiano

O Campeonato Italiano foi retomado neste sábado (20), após mais de três meses suspenso devido à pandemia do coronavírus, com um empate em 1 a 1 entre Torino (15º) e Parma (7º).

O camaronês Nicolas Nkoulou (16') abriu o placar para o Torino, mas o eslovaco Juraj Kucka (31') deixou tudo igual logo em seguida.

No início do segundo tempo, Andrea Belotti desperdiçou um pênalti para o Torino, que se vê a apenas três pontos de distância da zona de rebaixamento, delimitada pelo Lecce (18º).

O Parma ganhou uma posição na tabela e é o sétimo colocado, em plena briga por uma vaga nas competições europeias na próxima temporada. O Milan caiu para o oitavo lugar com a mesma pontuação do Parma (36 pts).

Há 103 dias que não se disputava uma partida do Campeonato Italiano, desde a vitória do Sassuolo sobre o Brescia em 9 de março.

Uma das imagens marcantes do dia na volta da Serie A pertenceu ao zagueiro do Torino Nkoulou, que se ajoelhou no gramado após marcar seu gol, reproduzindo um gesto contra o racismo popularizado após a morte de George Floyd, um americano negro assassinado em 25 de maio por um policial em Mineápolis, nos Estados Unidos.

O gesto já havia sido reproduzido por vários jogadores nas últimas semanas, principalmente na Alemanha, na Espanha e na Inglaterra.

A Serie A volta neste fim de semana com quatro jogos adiados da 25ª rodada.

Ainda neste sábado, se enfrentam Hellas Verona (9º) e Cagliari (12º). No domingo, jogam Atalanta-Sassuolo e Inter de Milão-Sampdoria.

-- Programação e resultados da 25ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Brescia - Napoli 1 - 2

- Sábado:

Bologna - Udinese 1 - 1

SPAL - Juventus 1 - 2

Fiorentina - Milan 1 - 1

- Domingo:

Genoa - Lazio 2 - 3

Roma - Lecce 4 - 0

- Sábado:

Torino - Parma 1 - 1

Hellas Verona - Cagliari

- Domingo:

(14h30) Atalanta - Sassuolo

(16h45) Inter - Sampdoria

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 63 26 20 3 3 50 24 26

2. Lazio 62 26 19 5 2 60 23 37

3. Inter 54 25 16 6 3 49 24 25

4. Atalanta 48 25 14 6 5 70 34 36

5. Roma 45 26 13 6 7 51 35 16

6. Napoli 39 26 11 6 9 41 36 5

7. Parma 36 26 10 6 10 33 32 1

8. Milan 36 26 10 6 10 28 34 -6

9. Hellas Verona 35 25 9 8 8 29 26 3

10. Bologna 34 26 9 7 10 38 42 -4

11. Sassuolo 32 25 9 5 11 41 39 2

12. Cagliari 32 25 8 8 9 41 40 1

13. Fiorentina 30 26 7 9 10 32 36 -4

14. Udinese 28 26 7 7 12 21 37 -16

15. Torino 28 26 8 4 14 29 46 -17

16. Sampdoria 26 25 7 5 13 28 44 -16

17. Genoa 25 26 6 7 13 31 47 -16

18. Lecce 25 26 6 7 13 34 56 -22

19. SPAL 18 26 5 3 18 20 44 -24

20. Brescia 16 26 4 4 18 22 49 -27