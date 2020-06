A partir de domingo, Espanha permitirá entrada de britânicos sem quarentena

A Espanha vai autorizar a partir deste domingo a entrada de cidadãos britânicos sem necessidade de quarentena de 14 dias, anunciou neste sábado a ministra de Exteriores, apesar da vigência dessa medida no Reino Unido.

A medida de abertura do país para a entrada de europeus sem exigência de quarentena não contemplava inicialmente os cidadãos do Reino Unido, já que o governo britânico aplica essa exigência desde 8 de junho aos visitantes estrangeiros.

Contudo, a ministra espanhola de Assuntos Externos, Arancha González Laya, anunciou este sábado em uma entrevista à BBC de Madri que decidiu dar o mesmo tratamento aos britânicos.

"A partir de 21 de junho, os visitantes britânicos podem entrar em Espanha como o resto (de cidadãos) da União Europeia ou da zona Schengen, sem necessidade de cuidados de saúde" de 14 dias, afirmou a ministra.

Se chegarem de avião, os britânicos entrarão no território espanhol com as mesmas formalidades que outros visitantes estrangeiros: fornecerão detalhes de contato e passarão por um exame de temperatura.

A medida é de grande significado econômico, já que os britânicos são o primeiro contingente de turistas na Espanha (cerca de 18 milhões no ano passado).

A atividade turística também responde por 12% do PIB espanhol.

Da mesma forma, a Espanha abriga a maior comunidade de expatriados britânicos na Europa, com mais de 250.000 registrados em 2019, segundo dados oficiais, e centenas de milhares de residências secundárias lá.

Nesse sentido, o ministro disse precisamente que a medida foi tomada "por respeito aos 400.000 cidadãos britânicos que têm uma residência secundária na Espanha e estão morrendo de vontade de desfrutar de suas casas em nosso país".

A ministra destacou que espera reciprocidade do governo britânico, já que cerca de 150.000 espanhóis vivem naquele país, muitos dos quais retornaram ao seu país de origem durante a crise do coronavírus.

A Espanha reabrirá suas fronteiras a seus vizinhos europeus, coincidindo com o levantamento do estado de alarme na noite de sábado para domingo.