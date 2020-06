Papa homenageia médicos em sua primeira audiência de grupo no Vaticano

O papa Francisco prestou homenagem neste sábado aos profissionais da saúde, durante sua primeira audiência de grupo no Vaticano desde a flexibilização do confinamento, com a presença de médicos e enfermeiras da Lombardia, a região italiana mais afetada pela pandemia, informou o Vaticano.

Estes funcionários, que "confortaram e apoiaram" os enfermos e pacientes a ponto de morrer, são compostos por "anjos", disse.

A Lombardia foi a região mais afetada na Itália pela epidemia de coronavírus, que provocou mais de 34.500 mortes no país.

O pontífice felicitou os visitantes pelos "pequenos gestos criativos de amor", como ajudar pacientes gravemente enfermos a ligar para seus entes queridos para vê-los ou conversar pela última vez.

"Vocês foram um dos pilares de todo o país", declarou, antes de expressar "estima e sincero agradecimento" aos profissionais presentes e a seus "companheiros em toda Itália".

O Vaticano teve que cumprir as mesmas medidas de confinamento que o restante da Itália. Estas foram impostas no início de março e suspensas no início de junho.