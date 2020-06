Liga alemã multa Union Berlin por comemoração com torcedores

A Liga Alemão de Futebol (DFL) multou o Union Berlin e dois de seus jogadores por uma improvisada comemoração com torcedores no estacionamento do estádio, após o clube garantir a permanência na elite do futebol alemão nesta semana.

Após um vídeo publicado nas redes sociais, a DFL multou o clube, o capitão da equipe, Christopher Trimmel, e o meia Sheraldo Becker por terem se unido à comemoração de torcedores logo após a vitória do Union Berlin sobre o Paderbron por 1 a 0 na terça-feira (16).

Um ano após subir para a primeira divisão, a vitória do Union Berlin em casa, em jogo sem torcida devido à pandemia do coronavírus, confirmou a permanência do clube na Bundesliga na próxima temporada.

Nos vídeos, é possível ver os jogadores abraçando os torcedores, o que desrespeita o rigoroso protocolo sanitário implementado desde maio pela Bundesliga para possibilitar a volta do futebol.

Os dois jogadores identificados foram confinados pelo clube e só poderão se unir ao elenco após a realização dos testes de detecção de coronavírus.

O valor das multas não foi revelado.