Coronavírus: Espanha deixa estado de emergência no domingo

A Espanha deixará o estado de emergência vigente desde março à meia-noite de domingo (21), com a entrada de todo o país no que o governo local chama de "novo normal" e a reabertura das fronteiras após o controle da pandemia da covid-19 na região. "Estamos em condições de avançar, temos o dever de fazê-lo, mas a advertência é clara: o vírus pode voltar", escreveu em sua conta no Twitter o primeiro-ministro Pedro Sánchez.



A Espanha foi um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus no mundo. Entre ontem e hoje, foram confirmados 134 novos casos no país, elevando o total a 245.938. 36 novas mortes entraram para as estatísticas nas últimos 24 horas, e assim, o número de óbitos causado pela doença no país foi a 28.322.



Já o Reino Unido reportou 1.295 novos casos da covid-19 neste sábado, número ligeiramente menor que o registrado ontem. As mortes subiram para 42.589, com 128 óbitos confirmados entre ontem e hoje. O país vive a expectativa de novas regras para o distanciamento social, após o ministro Boris Johnson declarar que, na próxima semana, o governo vai anunciar se revisará ou não a norma que determina que as pessoas devem ficar distantes dois metros umas das outras.



Na vizinha França, os torcedores devem ser autorizados a voltar aos estádios de futebol a partir de 10 de julho, com limite inicial de 5 mil torcedores por jogo. Noël Le Graët, presidente da Federal Brasileira de Futebol, disse que é possível que mais espectadores tenham a entrada liberada na final da Copa da França, no final do próximo mês, e na volta da Liga 1, no final de agosto.



No Brasil, das 20h de ontem às 8h de hoje, foram registrados 12 novos óbitos em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus, além de 551 novos casos. Ao todo, são 1.039.119 infectados pela covid-19 no País, e 49.101 mortos. Os dados são do consórcio entre Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e são consolidados a partir das informações das secretarias estaduais de saúde.