A ativista sueca do clima Greta Thunberg afirmou que o mundo superou um "ponto de inflexão social" com questões como o movimento contra o racismo ou sobre a mudança climática, em una entrevista à BBC News.

"Não podemos seguir varrendo estas coisas para debaixo do tapete, estas injustiças", disse a adolescente de 17 anos sobre o movimento posterior à morte de George Floyd, um afro-americano que faleceu em uma ação da polícia nos Estados Unidos.

"Parece que passamos algum tipo de ponto de inflexão social no qual as pessoas começam a perceber que não podemos continuar olhando para o outro lado", completou.

Thunberg disse que "as pessoas estão começando a encontrar sua voz, a entender que realmente podem ter um impacto".

A ativista, que virou porta-voz e símbolo do movimento da juventude na luta contra a mudança climática, iniciou a campanha "greves contra o clima".

Além disso, em um programa transmitido neste sábado pela rádio pública sueca, a jovem ativista afirmou que "nossos imperadores estavam nus", ao criticar os discursos vazios dos governantes contra a mudança climática.

Thunberg recordou que a crise climática "exige uma nova maneira de pensar".

A adolescente sueca, disse que a gestão da pandemia de coronavírus abriu uma "nova dimensão". "De repente atuamos no nível necessário.

No início de março, Greta Thunberg defendeu a transferência do movimento para a internet com uma "greve digital" ante o avanço do novo coronavírus, seguindo as recomendações das autoridades de saúde para limitar as concentrações.

A cada sexta-feira, a jovem ativista publica nas redes sociais uma foto dela e de seu famoso cartaz com a frase "greve escolar pelo clima".