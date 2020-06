A China criará um "órgão de segurança nacional" em Hong Kong, de acordo com o texto de um polêmico projeto de lei preparado pelo Parlamento chinês e divulgado neste sábado pela agência estatal Xinhua.

O texto também prevê que a lei em preparação tenha precedência sobre as leis da ex-colônia britânica, que entrariam em conflito com esta, de acordo com o projeto que o regime comunista planeja impor, apesar dos apelos dos países ocidentais que afirmam temer o fim da autonomia do território.