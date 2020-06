Europa supera mais de 2,5 milhões de casos de coronavírus

Mais de 2,5 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente na Europa, mais da metade deles na Rússia, Reino Unido, Espanha e Itália, de acordo com um balanço atualizado neste sábado pela AFP com base em fontes oficiais.

Com pelo menos 2.500.091 casos e 192.158 mortes, a Europa continua sendo o continente mais afetado pela pandemia de COVID-19. A América Latina, no entanto, é a região onde a doença avança de modo mais rápido atualmente.

No total, o mundo registra 8.680.649 casos e 459.976 mortos.

A Rússia é o país europeu com o maior número de casos, 576.952 e 8.002 mortos. Em seguida aparecem Reino Unido (301.815 casos, 42.461 falecidos), Espanha (245.575, 28.315) e Itália (238.011, 34.561).

O número de casos, no entanto, reflete apenas uma fração do número real de infectados, pois muitos países fazem testes de diagnóstico somente nos casos más graves.