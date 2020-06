Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

Rajant Corporation, o fornecedor de redes sem fio Kinetic Mesh®, e Velodyne Lidar, Inc., líder de mercado em tecnologia lidar, juntos desempenham um papel vital por trás do acordo entre a DP World, região dos Emirados Árabes Unidos e o DGWorld, especialista em veículos autônomos, robótica e inteligência artificial (IA). O contrato equipará o Porto Jebel Ali da DP World, o nono porto mais movimentado do mundo, com uma frota de veículos terminais autônomos internos da DGWorld (AITVs), incluindo a integração nos processos e infraestruturas operacionais existentes. Essa implantação suporta a estratégia visionária da DP World para digitalização de portos marítimos à prova de futuro, definindo um novo padrão global para operações portuárias, cadeias de suprimentos e comércio.

Velodyne's Puck(TM) 3D lidar sensors and Rajant's M2M Kinetic Mesh BreadCrumb(R) wireless nodes are vital to enable DGWorld to deliver and integrate autonomous technology into the existing internal terminal vehicle fleet at DP World's Jebel Ali Port.

Os nós sem fio M2M Kinetic Mesh BreadCrumb® totalmente móveis da Rajant, juntamente com os sensores 3D lidar Velodyne da Puck?, são vitais para permitir que a DGWorld ofereça e integre sua tecnologia autônoma à frota de ITV existente em várias fases. O objetivo da DGWorld é aumentar ainda mais a eficiência operacional do terminal e reduzir o tamanho geral da frota usada atualmente.

Os sensores Velodyne Puck fornecerão dados de percepção ricos do computador para ajudar a determinar a maneira mais segura de navegar e direcionar AITVs no complexo e movimentado DP World, porto dos Emirados Árabes Unidos. A rede de malha sem fio da Rajant fornece uma infraestrutura de comunicação contínua para garantir que os AITVs estejam sempre interconectados e trabalhando juntos.

De acordo com Matthias Krause, gerente geral da DGWorld, "testamos outras tecnologias sem fio, incluindo a mais recente 5G, antes de descobrir o Rajant. Todos eles tinham a mesma limitação física, que é o fato de que o sistema sem fio não pode passar por pilhas grandes de contêineres de metal. A tecnologia Kinetic Mesh M2M da Rajant permite que os veículos conversem entre si, o que é essencial para comunicar as direções da frota entre as pilhas de contêineres. A Velodyne Lidar provou que seus sensores estão fornecendo dados incomparáveis e podem lidar com ambientes hostis sem problemas, por isso foi uma escolha óbvia. Velodyne e Rajant forneceram apoio local para garantir que o projeto fosse um sucesso. Ficamos impressionados com seu profissionalismo e apoio extra nos últimos anos."

"A Velodyne tem a honra de ser selecionada para ajudar a automatizar totalmente o transporte de veículos terminais no porto de Jebel Ali, o principal porto do Oriente Médio. Essa iniciativa emocionante permitirá que os veículos portuários funcionem de maneira totalmente autônoma, sem motoristas, em um ambiente agitado e movimentado", disse Erich Smidt, diretor executivo da Europa, Velodyne Lidar. "Queremos agradecer a nossa valiosa parceira DGWorld por sua visão de como os sensores 3D lidar da Velodyne podem acionar veículos guiados automatizados (AGVs) que fornecem um salto quântico na automação de terminais portuários na região e fora dela."

"Selecionar a Rajant Kinetic Mesh para servir como a espinha dorsal da DGWorld e DP World Jebel Ali Port realmente destaca a diferença entre a tecnologia Rajant M2M InstaMesh e o Wi-Fi, 4G e 5G", disse Geoff Smith, vice-presidente executivo de vendas e marketing da Rajant. "Temos o prazer de ser escolhidos para tornar possível a implantação dessa frota de AITV. A Rajant é a única rede industrial sem fio para comunicação móvel máquina a máquina (M2M), que também é capaz de superar bloqueios de sinal de RF de grandes contêineres de metal e interferência de sinal de navios, radares e portos vizinhos."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia da nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a Rajant Corporation

A Rajant Corporation é fornecedora exclusiva de redes sem fio privadas alimentadas pela rede Kinetic Mesh® patenteada, nós sem fio BreadCrumb® e software de rede InstaMesh®. Com o Rajant, os clientes podem implantar rapidamente uma rede altamente adaptável e escalonável que aproveita o poder dos dados em tempo real para fornecer inteligência de negócios sob demanda e de missão crítica. Solução de baixa latência, alta taxa de transferência e segura para vários aplicativos de dados, voz, vídeo e autônomos, as redes Kinetic Mesh da Rajant oferecem aos clientes industriais mobilidade total, permitindo que eles levem seus aplicativos e dados de rede privados para qualquer lugar. Com implementações bem-sucedidas em mais de 55 países para clientes nas áreas militar, mineração, portos, ferroviárias, petróleo e gás, plantas petroquímicas, municípios e agricultura. A Rajant está sediada em Malvern, Pensilvânia, com instalações e escritórios adicionais no Arizona, Kentucky e Alabama. Para obter mais informações, acesse Rajant.com ou siga a Rajant no LinkedIn e Twitter.

