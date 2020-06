Cientistas peruanos criam teste para detectar COVID-19 em 40 minutos

Um grupo de cientistas peruanos desenvolveu um teste molecular para detectar o vírus da COVID-19 em apenas 40 minutos, informou um dos pesquisadores nesta sexta-feira (19).

"Eureca, compartilho com grande satisfação este vídeo do nosso rápido teste molecular em ação, detectando a presença do novo coronavírus em um paciente peruano com COVID-19", anunciou o biólogo Edward Málaga no Twitter.

Ele explicou que o exame é semelhante ao teste de gravidez e detecta efetivamente a presença do temido vírus em apenas 40 minutos.

"Queremos chegar a uma combinação ideal que permita condensar tudo (o procedimento) em 40 minutos", disse Málaga ao jornal El Comercio.

No vídeo publicado por Málaga, é possível ver o processo de detecção de vírus.

Málaga destacou que o projeto exigiu muito trabalho e algumas experiências. Da fase teórica, passaram à prática com ácidos nucleicos para extrair e copiar com eficiência o material genético do vírus.

"Este é o fruto do trabalho árduo do laboratório com uma talentosa equipe de jovens biólogos moleculares que saíram de casa para fazer isso. Nem a burocracia nem o vírus os impediram", disse Málaga, chefe do Laboratório de Neurobiologia da Universidade Cayetano Heredia.

Málaga informou que sua equipe está aguardando a aprovação do teste pelo Ministério da Saúde para iniciar a produção e distribuição em massa.

O Peru registra 244.388 casos de coronavírus e 7.461 mortes desde que detectou o primeiro caso em 6 de março. O país de 33 milhões de habitantes está em quarentena nacional desde 16 de março.