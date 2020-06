Wall Street fecha sessão com tendências opostas, mas avança na semana

A bolsa de Nova York fechou com tendências opostas nesta sexta-feira (19) embora tenha encerrado a semana no azul.

O principal índice da bolsa nova-iorquina, o Dow Jones Industrial Average recuou 0,80%, a 25.872,56 unidades.

Enquanto isso, o índice tecnológico Nasdaq subiu 0,03%, a 9.946,12 pontos, e o S&P; 500 das maiores empresas negociadas em bolsa recuou 0,67%, a 3.097,74 unidades.

Na semana, o Dow Jones ganhou 0,8%, Nasdaq, 2,4%, e o S&p; 500, 0,9%.

Os índices tiveram um dia de volatilidade nesta sexta com a expiração de vários contratos sobre produtos financeiros.

Várias informações afetaram a operação, a começar pela decisão da Apple (-0,57%) de fechar novamente suas lojas em alguns estados americanos, como Arizona, Flórida ou Carolina do Norte, que voltaram a registrar um aumento no número de casos do coronavírus.

Apesar da baixa desta sexta-feira, a bolsa de Nova York segue subindo desde o fim de março, sustentada por sinais de uma reativação da economia dos Estados Unidos e medidas de apoio das autoridades.