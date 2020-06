Ônibus de 'Into the Wild' é retirado de área remota do Alasca

Um helicóptero militar americano removeu de uma área remota do Alasca um ônibus verde e branco dos anos 1940 que havia se tornado uma atração perigosa para excursionistas.

O chamado Magic Bus, o Fairbanks Bus 142, apareceu no livro "Into the Wild" (1996), de Jon Krakauer, e no filme "Na Natureza Selvagem", dirigido por Sean Penn em 2007.

"Into the Wild" conta a história do jovem aventureiro Chris McCandless, que passou o verão de 1992 no ônibus e morreu de fome após 114 dias. Abandonado nos confins do Parque Nacional Denali, perto de Healy, o ônibus atraiu aventureiros ao longo dos anos, alguns dos quais tivereram que ser resgatados no meio do nada.

Um helicóptero CH-47 Chinook da Guarda Nacional do Exército de Alasca içou o ônibus ontem, em coordenação com o Departamento de Recursos Naturais do estado, devido à preocupação com a segurança pública, informou a corporação. "Depois de estudar o assunto, colocar vários fatores na balança e considerar várias alternativas, decidimos que o melhor seria remover o ônibus", disse a comissária do departamento, Corri Feige.

Entre 2009 e 2017, foram realizadas 15 operações de resgate relacionadas ao ônibus, informou o Departamento de Recursos Naturais. Segundo Corri, o veículo ficará em um local seguro, até que autoridades decidam o que fazer com ele. Uma das possibilidades é colocá-lo em exposição.