Reino Unido, Alemanha e França discutem nesta sexta sobre Irã e Hong Kong

Os ministros de Relações Exteriores das três maiores economias da Europa - Alemanha, Reino Unido e França - se encontram nesta sexta-feira, presencialmente, para discutir questões envolvendo Irã e Hong Kong. De acordo com o governo britânico, junto com autoridades alemãs e francesas, os líderes buscarão encontrar uma solução diplomática para as "atividades desestabilizadoras do Irã no Oriente Médio" e a nova lei de segurança nacional proposta pela China em Hong Kong. Os dois temas são considerados prioridades de política externa do Reino Unido.



Esta semana, Downing Street anunciou o reforço de sua área internacional, com a fusão de departamentos em uma só pasta, o que entrará em vigor a partir de setembro sob a alçada do ministro Dominic Raab. Esta é a sua primeira viagem a Berlim desde que assumiu o cargo para se encontrar com os colegas Heiko Maas, da Alemanha, e Jean-Yves Le Drian, da França.



A trinca buscará uma forma de o Irã prestar contas de seus esforços para desestabilizar a atividade regional e de manter a porta aberta para o país persa encontrar um caminho pacífico a seguir. Em janeiro deste ano, a E3, como é conhecida a reunião das três nações europeias, acionou o Mecanismo de Resolução de Disputas para preservar o acordo nuclear e trazer o Irã de volta à conformidade.



Após a declaração conjunta dos Ministros das Relações Exteriores do grupo das sete maiores economias do globo (G7) sobre Hong Kong, os ministros também discutirão a nova lei e sobre como incentivar a China a cumprir suas obrigações internacionais. "A colaboração internacional é vital, pois continuamos gerenciando a pandemia de coronavírus e trabalhando juntos no caso de Irã e de Hong Kong", disse Raab.



Especificamente com a Alemanha, o ministro também tratará do fornecimento de material de proteção individual para combater a covid-19, as mudanças climáticas e o conflito na Líbia após a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit.