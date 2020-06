Reino Unido reduz nível de alerta da covid-19 de 'exponencial' para 'epidemia'

O governo do Reino Unido decidiu reduzir o alerta para a covid-19 do nível 4 para o 3. Isso significa que, na perspectiva do Centro Conjunto de Biossegurança britânico, a ameaça da doença passou do patamar "a transmissão é alta ou está aumentando exponencialmente" para "a epidemia está em circulação geral". No total, há cinco níveis de alerta para o coronavírus.



"Houve uma diminuição constante nos casos que vimos em todos os quatro países, e isso continua", disseram os médicos oficiais da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, em comunicado divulgado nesta quinta-feira. "Isso não significa que a pandemia acabou. O vírus ainda está em circulação geral e é provável que ocorram surtos localizados", acrescentaram.



O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock disse que a mudança era "uma grande momento" e que o plano do governo estava funcionando. Na segunda-feira (15), o comércio considerado não-essencial foi liberado pelo governo para reabrir e encontros ao ar livres já são autorizados entre grupos desde que seja mantido o distanciamento social de dois metros.