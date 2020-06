Bombardeio turco mata civil no norte do Iraque

Um pastor iraquiano se tornou a primeira vítima fatal civil da ofensiva da Turquia contra posições de rebeldes curdos no norte do Iraque.

"Um pastor morreu na quinta-feira, a primeira vítima civil da ofensiva aérea e terrestre turca", afirmou à AFP uma fonte do governo de Bradost, uma comunidade de vilarejos da província de Dohuk, perto da fronteira com a Turquia.

Na quarta-feira, a Turquia mobilizou forças especiais nas regiões do Curdistão iraquiano, em uma operação terrestre e aérea chamada "Garras de Tigre", contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que tem bases nas zonas montanhosas.

Ancara iniciou a operação depois dos bombardeios executados no domingo pela aviação turca contra posições do PKK no Iraque.