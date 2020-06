Pompeo rejeita 'mentiras' do 'traidor' Bolton, ex-assessor de Trump

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chamou nesta quinta-feira de "traidor" John Bolton, ex-consultor de segurança nacional, que vai publicar um livro tido com "explosivo" sobre seu tempo como membro do governo Donald Trump.

"John Bolton está espalhando uma série de mentiras, meias-verdades completamente falsas e falsidades absolutas", afirmou Pompeo em comunicado.

"É triste e perigoso que o papel público final de John Bolton seja o de um traidor que prejudicou os Estados Unidos ao violar sua sagrada confiança em seu povo".

"Para nossos amigos em todo o mundo: vocês sabem que os Estados Unidos do presidente Trump são uma força para o bem do mundo".

Pompeo disse que ainda não leu o livro "The Room Where It Happened" (ainda sem tradução para o português), que o governo Trump está tentando impedir que seja lançado.

Mas de acordo com trechos publicados pelos principais jornais, Bolton disse que Pompeo, um dos poucos conselheiros que nunca entraram em conflito público com Trump, o menosprezou em particular.

Segundo o The New York Times, Bolton escreveu que recebeu uma nota de Pompeo durante a histórica primeira reunião em Cingapura entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un, dizendo sobre o presidente: "Ele só conta mentiras".

Pompeo viajou para a Coreia do Norte quatro vezes em 2018 para aumentar a diplomacia de Trump, que saudou seus esforços como dignos do Prêmio Nobel da Paz.

Mas Bolton escreveu que um mês após a reunião de Cingapura em junho de 2018, Pompeo rejeitou a diplomacia de Trump na Coreia do Norte, dizendo que ele tinha "chance zero de sucesso", de acordo com uma reportagem do Times.

Bolton é mais conhecido por sua visão dura da Coreia do Norte e por sua demissão em setembro, logo após Trump, acompanhado por Pompeo, se encontrar novamente com Kim na Zona Desmilitarizada da Coreia.