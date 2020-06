Menos de 700 mortes por coronavírus nos EUA

Os Estados Unidos registraram 687 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com a contagem desta quinta-feira (18) da Universidade Johns Hopkins, números que confirmam a uma tendência de baixa dos falecimentos na última semana.

Segundo os dados computados até as 20H30 locais (21H30 de Brasília), é o oitavo dia consecutivo em que o total diário mostra um número de mortes inferior a 1.000, apesar de os Estados Unidos continuarem sendo o país mais afetado pela pandemia, com mais de 118.000 mortes e quase 2,2 milhões de casos diagnosticados.

Cerca de vinte estados sofreram uma recuperação no coronavírus, ao atingir o sul e o oeste, após um forte impacto inicial no nordeste do país.

Apesar do avanço, o imunologista da Casa Branca Anthony Fauci disse nesta quinta que nenhuma outra medida de contenção será necessária nos Estados Unidos.

"Acho que não vamos falar em voltar ao confinamento", afirmou.

"Acho que vamos falar sobre como tentar controlar melhor as áreas do país que parecem estar tendo um aumento nos casos", acrescentou.

O assessor de saúde do governo Donald Trump não pode prever quando as fronteiras com a Europa reabririam e garantiu que a situação seja avaliada quase diariamente.