Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

Hoje, The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) anunciou que Jane Lauder será nomeada para o novo cargo de vice-presidente executiva, marketing corporativo e diretor de dados, a partir de 1º de julho de 2020. Ela se reportará diretamente a Fabrizio Freda, presidente e CEO da The Estée Lauder Companies (ELC). Jane terá sucesso na Clinique por Michelle Freyre, que ingressará na marca como vice-presidente sênior, gerente geral, a partir de 1º de julho de 2020.

Como a primeira empresa de marketing corporativo da ELC e diretora de dados, Jane liderará nossa estratégia em toda a empresa para construir nossas prioridades direcionadas digitalmente e com poder de dados para acelerar o crescimento da ELC. Ao otimizar nossos vastos e valiosos dados e integrar os recursos analíticos da empresa, o objetivo é impulsionar o marketing inovador e criativo.

"Estamos focados em fornecer os melhores produtos de alta qualidade que aproveitam as percepções dos consumidores de nossas análises de dados aprimoradas, e estou confiante de que Jane é a pessoa certa para liderar essa importante área de negócios", afirmou Freda. "Como presidente de marca global da Clinique e líder dos esforços de toda a empresa da ELC para combinar insights orientados por dados com criatividade, ela aproveitou com sucesso os recursos de dados e análise para impulsionar um forte crescimento de longo prazo, tanto na marca quanto na empresa. A combinação única de Jane de entender as experiências de alta qualidade do consumidor, além de análises e insights de dados, fortalecerá ainda mais nossas ofertas e experiências inovadoras de produtos para nossos consumidores em todo o mundo. Estou ansioso para trabalhar ainda mais de perto com Jane enquanto ela assume esse novo papel".

Jane tem mais de duas décadas de experiência no setor de beleza, incluindo mais de 23 anos na The Estée Lauder Companies. Como presidente de marca global da Clinique, ela liderou a transformação da estratégia de marca, distribuição, inovação de produtos e alcance do consumidor, posicionando a marca para um forte crescimento a longo prazo. Sob a liderança de Jane, a Clinique transferiu fundamentalmente quase um terço da receita do produto dos canais de distribuição de baixo crescimento para os de alto crescimento e triplicou os negócios on-line da Clinique. Ela também supervisionou o desenvolvimento de inovações de produtos, incluindo o hidratante de reposição automática de 72 horas Moisture Surge? e o Clinique iD? e inovações tecnológicas com o Clinique Clinical Reality? para fortalecer a posição de cuidados da marca na eficácia clínica e serviços e personalização de alto toque. Os ganhos de participação de mercado da Clinique nos últimos meses em seus principais mercados são um testemunho da reconstrução da marca.

Jane também lidera o programa de transformação para toda a empresa da ELC, focado na combinação de recursos de dados e análises com criatividade para impulsionar a agenda digital e de negócios da ELC. Em seu novo cargo, ela continuará a impulsionar essa competência em toda a empresa. Como formada na Universidade de Stanford e membro do Conselho de administração da Eventbrite, uma plataforma global de tecnologia de ingressos e eventos da Califórnia, os estreitos laços de Jane com o Vale do Silício serão uma vantagem em seu novo cargo.

A organização de Jane incluirá BI&A;, marketing corporativo e marketing e tecnologia suportada ao consumidor, uma abordagem prospectiva de gerenciamento de portfólio para dados, marketing e tecnologias voltadas para o consumidor. O grupo Business Insight & Analytics (BI&A;) da ELC desempenhará um papel central e se reportará diretamente a Jane com uma linha matricial para Tracey T. Travis, vice-presidente executiva e diretora financeira. A liderança de Jane permitirá que o BI&A; continue a acelerar a capacidade da empresa de abrir valor entre marcas, funções, parceiros e funcionários.

Jane liderará a função de marketing corporativo global, incluindo as organizações regionais de marketing corporativo, insights de marketing de consumidores e produtos, atendimento global ao consumidor e planejamento de marketing e eficácia de A&P.; Ela permitirá a facilitação e o fluxo livre de dados entre as unidades de negócios para ajudar essas equipes a explorar, analisar e compartilhar insights estratégicos com mais eficiência. Ela também aprimorará a integração de dados entre canais para impulsionar o marketing personalizado e a verdadeira ativação omni-channel.

Além disso, Jane e sua equipe garantirão que a ELC tenha acesso a inovações digitais de ponta por meio de uma abordagem mais formalizada ao gerenciamento estratégico de parcerias digitais, incluindo parcerias inovadoras de marketing com organizações líderes como Facebook e Google. Sua equipe estará explorando e desenvolvendo relacionamentos com plataformas e players influentes emergentes no espaço de marketing, inovação digital e engajamento do consumidor.

Por fim, Jane será encarregada de aprofundar estrategicamente os investimentos da empresa em gerenciamento de talentos e capacidades nas equipes de marketing e engajamento do consumidor, ajudando a impulsionar o desenvolvimento de talentos, o recrutamento e os programas inovadores de aprendizado e educação, transformando a ELC em um destino de carreira de escolha para os melhores talentos de construção de marca, marketing e engajamento do consumidor em todo o mundo.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma dos principais fabricantes e comerciantes do mundo de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and Bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Edições de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Por Kilian, BECCA, Too Enfrentado e Dr. Jart +.

