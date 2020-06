Argentina e credores acirram posições

A Argentina e seus credores reforçaram suas posições e afastaram a possibilidade de um acordo nesta semana para reestruturar cerca de US$ 66 bilhões em dívidas em títulos emitidos sob legislação estrangeira.

O principal grupo de credores da Argentina advertiu que avalia entrar na Justiça depois do que classificou como "fracasso das negociações".

"Nosso grupo está considerando todos os direitos e recursos legais disponíveis em nossa capacidade como fiduciários para os milhões de poupadores que servimos em todo o mundo", afirma um comunicado divulgado na madrugada desta quinta-feira (18) pelo Grupo Ad Hoc de Detentores de Títulos Argentinos, liderado pelo fundo BlackRock, o mais importante dos três que negociam.

"Apesar das melhorias adicionais à proposta, as autoridades optaram por permanecer em descumprimento de pagamentos (default), aumentando os riscos de deterioração econômica em uma economia que tem necessidades urgentes de novos investimentos e acesso aos mercados internacionais de capital", completou o grupo, que participa desde abril das negociações para uma troca da dívida com a Argentina.

O governo argentino estabeleceu a próxima sexta-feira como prazo final para um acordo de reestruturação da dívida. Contudo, as expectativas desmoronaram.

"BlackRock (um dos fundos que integra Ad Hoc) está funcionando como tampão para o acordo", acusou uma fonte do governo à AFP, falando anonimamente.

Nesse contexto, "é altamente improvável que (um acordo) seja alcançado antes de sexta-feira", quando expira o prazo para os credores aderirem ao swap, destacou.

De qualquer forma, apontou que "existem muitos credores que estão em um ponto de encontro com o governo".

Durante as negociações, as partes assinaram um acordo de confidencialidade, que expirou na quarta-feira sem que a Argentina apresentasse uma nova proposta formal, por divergências com os credores.

Embora o ministério da Economia permaneça firme em manter uma taxa de recuperação de não mais de US$ 50 para cada US$ 100 do valor nominal dos títulos, o grupo Ad Hoc não desiste dos US$ 55.

O governo argentino propõe um cupom atrelado à evolução das exportações agrícolas, mas esses credores querem mais: que o cupom esteja atrelado à variação do PIB. A Argentina deverá pagar quando o crescimento exceder 3%.

Os credores propuseram ajustes "com os quais a Argentina não pode se comprometer razoavelmente, alguns dos quais são amplamente inconsistentes com a estrutura de sustentabilidade da dívida", afirmou um comunicado do ministério da Economia.

Mais uma vez, o Fundo Monetário Internacional (FMI), que apoiou as propostas da Argentina de tornar o serviço da dívida sustentável, renovou seus desejos de que as partes continuem "negociações em direção a um acordo", disse Gerry Rice, porta-voz da organismo multilateral.

A Argentina entrou em default em 22 de maio, quando não pagou 500 milhões de dólares em juros de três dos títulos sujeitos à troca.

A dívida pública argentina alcança 324 bilhões de dólares, quase 90% do PIB.