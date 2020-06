Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies Inc.

Hoje, a Estée Lauder Companies (NYSE: EL) anunciou que Michelle Freyre fará parte da The Estée Lauder Companies como Vice-Presidente Sênior e Diretora Geral Mundial da Clinique, a partir de 1º de julho de 2020. Ela se reportará a John Demsey, Presidente do Grupo Executivo Estée Lauder Companies (ELC) e sucederá Jane Lauder, que foi nomeada Vice-Presidente Executiva de Marketing Corporativo e Diretora de Dados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200618005783/pt/

The Estée Lauder Companies Announces That Michelle Freyre Will Be Named Senior Vice President, Global General Manager, Clinique (Photo: Business Wire)

Em sua nova função de líder na Clinique, Michelle será responsável por orientar a visão estratégica geral da marca, incluindo inovação, desenvolvimento e marketing de produtos e todas as facetas do envolvimento digital e do consumidor. Ela fará parceria com os membros da equipe de liderança mundial da Clinique para continuar o impulso da marca, impulsionando a relevância do consumidor a nível internacional e se conectando emocionalmente com os consumidores ao longo de sua jornada de beleza. Michelle e sua equipe também trabalharão para formar o futuro da experiência no varejo, incluindo serviços de Realidade Clínica, Vendas Virtuais e 'High Touch' (contatos intensos com clientes).

Michelle se une à The Estée Lauder Companies da Johnson & Johnson, onde teve uma impressionante carreira de 20 anos, ocupando vários cargos de liderança dentro de sua divisão de Produtos de Saúde ao Consumidor, mais recentemente atuando como presidente da U.S. Beauty. Nesta função, era responsável pelo portfólio de marcas de beleza da empresa na época, incluindo Neutrogena, Aveeno, Clean & Clear e RoC, bem como liderou o desempenho bem-sucedido de muitas marcas. Notavelmente, ela transformou com sucesso a imagem da Johnson & Johnson Beauty com uma Estratégia de Influenciador e Talento de Celebridades totalmente repaginada, diversificando o portfólio de talentos para refletir uma abordagem mais integrada.

"Michelle é uma líder dinâmica, com profunda experiência em beleza, incluindo marketing, inovação, vendas, engajamento do consumidor e crescimento estratégico", disse o Sr. Demsey. "Ela é particularmente hábil em encontrar formas novas e criativas de impulsionar o crescimento, superando as expectativas dos consumidores e impulsionando os limites da possibilidade. Ela é uma opção maravilhosa para a Clinique, e estou empolgado por recebê-la em nossa empresa."

Jane Lauder acrescentou: "Não poderia estar mais feliz por Michelle estar se unindo à Clinique. Ela possui um tremendo histórico de impulsionar marcas de beleza de sucesso, e sua paixão por surpreender e encantar o consumidor global é incomparável. A equipe da Clinique tem sorte de tê-la como líder, e sei que a marca estará em mãos maravilhosas com ela no comando."

Antes de ocupar o cargo de Presidente da U.S. Beauty, ela atuou como Gerente Geral da Neutrogena, a maior marca da Divisão de Consumidores da Johnson & Johnson e como líder do campus de Los Angeles da empresa. Durante seu mandato, fortaleceu as posições de liderança de marca em cuidados faciais e protetores solares, concentrando-se nos principais produtos e franquias de destaque bem como na inovação disruptiva entre categorias.

Michelle é apaixonada pelo desenvolvimento de talentos, tendo um histórico comprovado de promoção de locais de trabalho que abrangem a inclusão e a diversidade, fortalecendo o fluxo de talentos na Johnson & Johnson com líderes diversos e de alto potencial. Ela recebeu vários prêmios e honrarias em reconhecimento à sua excepcional carreira, inclusive sendo designada como as "50 Latinas Mais Poderosas nos Negócios" da Fortune's 2018. Além disto, ela faz parte do Conselho de Administração da Cynosure, LLC, sendo membro fundadora da CHIEF, uma rede privada concebida para impulsionar mulheres nos negócios e apoiar líderes femininas.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos principais fabricantes e comerciantes do mundo de produtos de qualidade para cuidados dermatológicos, maquiagem, fragrâncias e cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced e Dr. Jart+.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200618005783/pt/

Relações com Investidores: Rainey Mancini (212) 284-3049

Relações com a Mídia: Jill Marvin (212) 572-4438

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.