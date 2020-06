Última série de testes na Premier League registra um positivo para COVID-19

A última série de testes para COVID-19 antes do reinício da Premier League na quarta-feira resultou em apenas um caso positivo, revelou o campeonato inglês de futebol nesta quinta-feira.

"A Premier League pode confirmar hoje que na segunda-feira, 15 de junho e terça-feira, 16, 1.541 jogadores e membros das comissões técnicas foram submetidos ao teste para COVID-19. Deles, uma pessoa testou positivo", afirmou a liga em um comunicado, sem especificar o nome da pessoa afetada ou o clube ao qual pertence.

Esses exames foram os últimos a serem realizados antes do recomeço do campeonato inglês na quarta-feira, embora os testes continuem. Serão feitos dois por semana, até o final do campeonato, que foi suspenso em meados de março devido ao coronavírus, até o final de julho.

A liga inglesa voltou na quarta-feira com dois jogos que haviam sido adiados antes da paralisação: um empate sem gols entre Aston Villa e Sheffield United e uma vitória por 3 a 0 do Manchester City contra o Arsenal. A 29ª rodada do campeonato inglês, a primeira a ser disputada na íntegra neste reinício, será disputada entre sexta e segunda-feira.