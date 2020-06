EUA oferece recompensa de até US$ 10 milhões por informações sobre ex-chefes das FARC

EUA oferece recompensa de até US$ 10 milhões por informações sobre ex-chefes das FARC

Rússia retira bloqueio do Telegram

Rússia retira bloqueio do Telegram

Coronavírus: por que as autoridades chinesas culpam o salmão pelo novo foco de covid-19

Coronavírus: por que as autoridades chinesas culpam o salmão pelo novo foco de covid-19

Ovni causa alvoroço no Japão

Ovni causa alvoroço no Japão