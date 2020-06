Trump é incapaz para ocupar Presidência, diz ex-conselheiro Bolton

Donald Trump não está apto para ser presidente dos Estados Unidos, afirma seu ex-conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, em uma entrevista divulgada nesta quinta-feira (18) para promover seu explosivo livro sobre o tempo que passou na Casa Branca.

"Não acho que ele seja capaz para o cargo. Não acho que ele tenha a competência para fazer o trabalho", disse Bolton à rede ABC News.

Bolton se encontra no meio de uma dura disputa com o governo Trump, que tenta evitar pela via judicial que o livro de memórias "The Room Where It Happened" (ainda sem tradução em português) chegue às livrarias na próxima semana. O Executivo alega que o material contém informação sigilosa.

A menos de cinco meses das eleições presidenciais, Trump respondeu no Twitter, afirmando que a obra é "pura ficção" e uma "compilação de mentiras".

Publicados em três dos mais importantes jornais americanos na quarta-feira, os trechos do livro revelaram que Bolton acusou Trump de pedir ajuda ao presidente chinês, Xi Jinping, para sua reeleição em 3 de novembro, passando por cima das detenções em massa de muçulmanos uigures e de outras minorias.

Na entrevista, Bolton acusou Trump de "estar tão concentrado na reeleição" que deixou considerações de mais longo prazo à margem.

"De verdade, não havia nenhum princípio que eu pudesse distinguir para além do que fosse bom para a reeleição de Trump", disse Bolton à emissora ABC News, conforme trechos da entrevista que será publicada na íntegra no domingo.