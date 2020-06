Irã afirma que testou com sucesso novos mísseis de cruzeiro

O Irã afirmou que testou com sucesso, nesta quinta-feira (18), mísseis de cruzeiro da "nova geração" em manobras navais realizadas no mar de Omã, após um exercício que custou a vida de 19 marinheiros iranianos em maio.

Em sua página on-line, as Forças Armadas iranianas divulgaram fotos do lançamento de um míssil do convés de um navio, e outro, de um caminhão, assim como imagens que mostravam a trilha de um foguete na água antes de seu impacto e explosão a bordo de um navio no mar.

Segundo um comunicado do Estado-Maior das Forças Armadas, durante as manobras foram testados mísseis terra-mar e mar-mar de curto e longo alcance, produzidos pela Marinha e pelo Ministério da Defesa.

Os mísseis de cruzeiro "destruíram os alvos que lhes foram atribuídos a 280 quilômetros, e seu alcance pode ser ainda maior", acrescentou o comunicado.

Esses mísseis são de "uma precisão e de uma potência mortais para os inimigos do Irã", disse um jornalista do canal estatal em uma praia onde os mísseis foram lançados de uma bateria instalada em um caminhão.

De acordo com o canal, alguns dos mísseis testados hoje melhoram modelos mais antigos, que "passaram por uma atualização".

Em 10 de maio, 19 marinheiros a bordo de um navio de apoio logístico das Forças Armadas iranianas morreram, e outros 15 ficaram feridos acidentalmente, durante manobras no Golfo, conforme o Estado-Maior.

As tensões entre Irã e EUA continuam intensas neste mar crucial para o abastecimento mundial de petróleo.