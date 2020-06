Comunicado do Business Wire :i2c Inc.

A i2c Inc., um fornecedor líder de pagamento digital e tecnologia de banco aberto anunciou hoje uma expansão de seus negócios na América do Norte e do Sul, à medida que a demanda continuava a acelerar por suas soluções inovadoras. O i2c assinou 17 novos clientes nas Américas desde o início do ano, representando bancos comerciais e FinTechs, que atendem às necessidades de consumidores e empresas com programas de crédito e débito que atendem às necessidades de um mundo digital cada vez mais sob demanda.

Os clientes estão recorrendo ao i2c para ajudá-los a fornecer pagamentos digitais e experiências bancárias totalmente integrados, que eles podem trazer rapidamente ao mercado e evoluir organicamente para atender a outras experiências de clientes e regiões geográficas.

Para apoiar a forte demanda, a i2c nomeou Kevin Fox para o novo cargo de vice-presidente executivo, Vendas Américas, responsável por liderar as iniciativas de desenvolvimento de negócios da i2c e criar alianças estratégicas de ecossistemas nas Américas. Antes de ingressar na i2c, Kevin atuou como vice-presidente executivo da NovoPayment, onde era responsável por elaborar e executar o modelo de entrega de serviços bancários como serviço (BaaS) da empresa em 11 mercados. Fox se reporta ao presidente da i2c, Jim McCarthy.

"A plataforma global única da i2c e a entrega confiável de serviços estão repercutindo nos clientes em todo o mundo. Estou animado com o fato de Kevin ingressar na equipe para ajudar a gerenciar o forte crescimento que estamos enfrentando", disse Jim McCarthy, presidente da i2c Inc. "Sua experiência em BaaS continuará a fortalecer o que está se tornando um banco profundo de profissionais de pagamento globais. Ele acelerará nossa atividade ajudando as IFs a modernizar seus sistemas legados e, ao mesmo tempo, envolver os clientes da FinTech, que estão criando a próxima geração de experiências de pagamentos."

"Estou encantado por me juntar ao i2c durante esse período da história da empresa", disse Kevin Fox. "Como os clientes da i2c visualizam a próxima geração de produtos bancários e de pagamento, podemos ajudá-los a fazer isso acontecer - de maneira confiável, segura e rápida, enquanto lhes damos o poder de atender às necessidades individuais de seus clientes em tempo real."

A i2c é uma fornecedora global de soluções de pagamento e serviços bancários abertos altamente configuráveis. Utilizando a tecnologia modular exclusiva da i2c, os clientes podem criar e gerenciar um amplo conjunto de soluções para crédito, débito, pré-pago, empréstimos e muito mais, tudo com facilidade, rapidez e eficiência de custo. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade sem paralelos a partir de uma única plataforma de software como serviço (SaaS). Fundada em 2001 e sediada no Vale do Silício, a tecnologia de nova geração da i2c ajuda milhões de usuários em mais de 200 países e territórios, em todos os fusos horários. Para saber mais, acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc.

