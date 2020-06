Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

A Hillstone Networks, fornecedora líder de soluções de segurança de rede corporativa e gestão de risco, tem o prazer de anunciar que a Hillstone Networks foi incluída no Guia de mercado para detecção e resposta de rede* por sua solução Server Breach Detection System (sBDS) (Sistema de detecção de violação do servidor).

O relatório fornece uma visão geral detalhada do mercado e analisa os fornecedores de detecção e resposta de rede (anteriormente conhecida como análise de tráfego de rede) a serem considerados pelos líderes globais de segurança e gerenciamento de riscos.

"As empresas devem considerar fortemente as soluções de notificação de detecção e resposta de rede para complementar ferramentas baseadas em assinatura e caixas de proteção de rede", escreveram Lawrence Orans, Jeremy D'Hoinne e Josh Chessman, analistas da Gartner. "Muitos clientes da Gartner relataram que as ferramentas de detecção e resposta de rede detectaram tráfego de rede suspeito que outras ferramentas de segurança de perímetro não conseguiram detectar".

O Server Breach Detection System (sBDS) da Hillstone adota múltiplas tecnologias de detecção de ameaças que incluem tanto a tecnologia tradicional baseada em assinaturas quanto a modelagem inteligente de dados em larga escala e a modelagem analítica de comportamento de usuário, que fornecem uma solução ideal para detectar ataques de ameaças desconhecidas, para proteger servidores críticos de alto valor e seus dados confidenciais contra vazamento ou roubo.

"O sBDS da Hillstone combina tecnologia tradicional de detecção e mecanismos analíticos baseados em IA para detectar de maneira eficaz ameaças à segurança na intranet e pode ser integrado a outros produtos Hillstone para obter resposta a ameaças. Isso permite que a equipe de segurança de nossos clientes veja, entenda e atue para interromper uma ameaça rapidamente", diz Timothy Liu, diretor de tecnologia e cofundador da Hillstone Networks.

*Gartner, Guia de mercado para detecção e resposta de rede, Lawrence Orans, Jeremy D'Hoinne, Josh Chessman, 11 de junho de 2020

Isenção de responsabilidade da Gartner:

A Gartner não endossa qualquer fornecedor, produto ou serviço descrito em nossas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar somente aqueles fornecedores com as mais altas qualificações ou outras designações. As publicações de pesquisa da Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações factuais. A Gartner isenta-se de todas as garantias, expressas ou implícitas, relativas a essa pesquisa, inclusive qualquer garantia de comercialização ou aplicabilidade para um fim em particular.

Sobre a Hillstone Networks

As soluções de segurança e gestão de riscos para redes empresariais da Hillstone Networks proporcionam visibilidade, valiosas informações e proteção para assegurar que as empresas tenham visão e compreensão amplas, podendo reagir rapidamente a ciberameaças. Reconhecidas por importantes analistas e contando com a confiança de empresas globais, as soluções da Hillstone cobrem a empresa da periferia à nuvem, melhorando o custo total de propriedade. Para obter mais informações, acesse https://www.hillstonenet.br.com/.

