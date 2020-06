Cantora britânuca Vera Lynn morre aos 103 anos

A cantora britânica Vera Lynn, conhecida como a "namorada das Forças Armadas" por ajudar a manter o ânimo dos soldados durante a Segunda Guerra Mundial, morreu aos 103 anos - anunciou sua família nesta quinta-feira (18).

"A família está profundamente triste ao anunciar o falecimento de uma das artistas mais amadas da Grã-Bretanha aos 103 anos", afirma um comunicado.

Lynn é famosa por ter levantado o moral das tropas britânicas durante a Segunda Guerra Mundial, viajando até o Egito, Índia, ou Mianmar, para se apresentar aos soldados.

A cantora, que começou a carreira aos sete anos, é muito famosa por "We'll Meet Again", uma canção recentemente resgatada durante o confinamento contra o coronavírus no Reino Unido.

Em março, pouco antes de completar 103 anos em plena pandemia, Lynn incentivou a população a recuperar "o mesmo espírito que tivemos durante a guerra".

A rainha Elizabeth II citou o título da famosa canção durante um discurso em abril para dar esperança aos britânicos confinados.

"Dias melhores virão, reencontraremos nossos amigos, reencontraremos nossas famílias, nós vamos nos encontrar de novo", disse a monarca.

A população britânica foi convidada a cantar "We'll Meet Again" em maio para recordar o 75º aniversário da rendição da Alemanha nazista.