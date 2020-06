Lei húngara sobre financiamento de ONGs não está de acordo com o direito europeu

As restrições impostas pela Hungria ao financiamento de ONGs com fundos estrangeiros não estão de acordo com o direito da União Europeia (UE), anunciou nesta quinta-feira o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), com sede em Luxemburgo.

Estas restrições são "discriminatórias e injustificadas", afirma o comunicado do TJUE.

A lei não respeita a liberdade de circulação de capitais, o direito ao respeito d vida privada e a liberdade de associação, afirma a sentença do TJUE.