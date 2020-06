Líder histórico do Cazaquistão tem coronavirus

O líder cazaque Nursultan Nazarbayev, que deixou a presidência há alguns meses mas continua com uma grande influência na vida do país, foi diagnosticado com coronavírus, anunciaram fontes oficiais.

"Infelizmente, o último exame do coronavírus do chefe de nação deu positivo, mas não há razões para preocupação", afirma o site oficial do líder do Cazaquistão.

Nazarbayev, que vai completar 80 anos no próximo mês, cedeu a presidência no ano passado a Kassym-Jomart Tokayev, mas permanece com poderes importantes. Por exemplo, ele conserva o título de "chefe da nação", de presidente do partido no poder e comanda o Conselho de Segurança do país.

Nursultan Nazarbayev foi o único governante da ex-URSS que permaneceu no poder sem interrupções após a dissolução do país em 1991.

Ele passou três décadas à frente desta república da Ásia central, rica em recursos naturais mas cenário de descontentamento social.