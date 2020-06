Comunicado do Business Wire :Patient Safety Movement Foundation

Hoje, a Patient Safety Movement Foundation (PSMF) divulgou seus planos recentes alinhados com o Dia Mundial da Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 17 de setembro de 2020. Este ano, a OMS está focada no tema da segurança dos trabalhadores da saúde como sua prioridade central para alcançar a segurança dos pacientes. A Patient Safety Movement Foundation apoia o foco da OMS com o tema da sua campanha de 2020: A segurança dos trabalhadores da saúde é a segurança do paciente. O slogan será #uniteforsafecare.

"Este ano tem sido um dos mais desafiadores e reveladores para os problemas da saúde em nossos sistemas de cuidados de saúde", disse Dave Mayer, diretor executivo da Patient Safety Movement Foundation. "Mesmo antes da pandemia, mais de 200.000 pacientes morrem todos os anos nos Estados Unidos do que são considerados erros evitáveis. Agora estamos vendo a chocante infecção de cuidadores e o número de mortos causar mais estragos -- a maioria evitável. Os problemas sistêmicos nos cuidados de saúde são uma falha e muitos deles -- desde o esgotamento até a falta de transparência e processos de segurança -- continuamente levam os nossos trabalhadores da saúde a falhas e erros e colocam a segurança dos pacientes em risco".

A campanha Dia Mundial da Segurança do Paciente 2020 da Patient Safety Movement Foundation terá como foco:

-- Verão de 2020: a conscientização do público na imprensa e nas mídias sociais

-- De 8 a 17 de setembro: um desafio físico virtual e coletivo para aumentar a conscientização sobre os pacientes e os trabalhadores de saúde

-- 16 de setembro: participação como colaborador de conteúdo para a conferência anual Qualidade da Saúde da Associação Nacional, NEXT

-- 17 de setembro: manifestação presencial em Washington, D.C. e evento virtual gratuito para o público e aqueles que experimentaram erros, danos ou mortes

"Com a COVID-19 pressionando os trabalhadores da saúde ao limite, o problema não poderia ser mais importante do que ele é agora: desde equipar e apoiar os trabalhadores da saúde da linha de frente de modo eficiente em seu trabalho heroico, até atender e tratar os pacientes equitativamente. A segurança do trabalhador de saúde é a segurança do paciente e estamos em um ponto de inflexão nessa causa", Dr. Mayer acrescentou.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem desnecessariamente em hospitais dos Estados Unidos a cada ano. Em todo o mundo, 4,8 milhões de vidas são perdidas da mesma maneira. A Patient Safety Movement Foundation (PSMF) é uma entidade global sem fins lucrativos cuja missão é eliminar as mortes evitáveis decorrentes de erros hospitalares. A PSMF reúne de modo único pacientes e defensores de pacientes, provedores de cuidados de saúde, empresas de tecnologia médica, governo, empregadores e pagadores privados sob uma mesma causa. Desde as nossas Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) e Compromisso de Dados Abertos (Open Data Pledge) da indústria até a nossa Cúpula Mundial de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente (World Patient Safety, Science & Technology Summit) e mais, a PSMF não deixará de lutar até que alcancemos zero mortes evitáveis. Para obter informações adicionais, acesse www.patientsafetymovement.org.

