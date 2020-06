Adiado lançamento de foguete Vega devido ao mau tempo

O lançamento do foguete Vega, programado a princípio para a noite de quinta-feira da Guiana Francesa para pôr em órbita meia centena de pequenos satélites, foi adiado por causa do mau tempo, anunciou a Arianespace em um comunicado.

"Posto que as condições de vento na altitude acima do Centro Espacial Guyanés são desfavoráveis atualmente, a Arianespace decidiu não empreender a fase inicial das operações de preparação do lançamento", explicou a empresa.

A data mais próxima prevista para o lançamento com que se trabalha é o sábado às 22H51 locais (mesma hora em Brasília), se "as condições meteorológicas forem favoráveis", indicou a Arianespace.

O lançamento estava previsto para as 21H51, de Kourou. Tinha sido adiado em três meses por causa da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Este será o primeiro voo do lançador de cargas leves desde o que fracassou no verão de 2019, que terminou com a autodestruição como medida preventiva.

A missão "VV16", da Arianespace, é inédita para os europeus, pois eles farão seu primeiro lançamento compartilhado, colocando em órbita baixa 53 foguetes para 21 clientes de 13 países.

As aplicações dos satélites variam de comunicação à observação da Terra e à pesquisa científica.