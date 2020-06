Comunicado do Business Wire :Johns Manville

Johns Manville (JM), um fabricante global de produtos para construção e especialidades e uma empresa da Berkshire Hathaway, anunciou hoje que Greg Clarke se tornará presidente das atividades de Sistemas de isolamento da empresa a partir de 1.º de setembro de 2020.

Clarke sucederá Bob Wamboldt, que será o próximo presidente e diretor executivo da JM. Mary Rhinehart, atual presidente do conselho, presidente e diretora executiva da empresa, continuará no cargo de presidente do conselho.

"Greg é um parceiro de negócios confiável e um elemento fundamental da equipe de liderança da JM", disse Rhinehart. "Ele traz uma ampla base de conhecimento e experiência da JM para essa nova função e estamos confiantes de que nosso negócio de Sistemas de Isolamento continuará a ter sucesso sob sua liderança."

Clarke foi nomeado vice-presidente sênior e diretor financeiro de JM quando voltou à empresa em 2013. Nessa função, ele liderou a organização financeira da JM, operações globais de compras e logística e atividades de desenvolvimento corporativo. Ele trabalhou anteriormente na Johns Manville de 1997 a 2002 e foi vice-presidente e gerente geral das divisões de Isolamento de edifícios e Isolamento comercial e industrial da empresa.

"Greg e eu trabalhamos bem juntos nos últimos sete anos, e espero continuar esse relacionamento à medida que ele passa para seu novo cargo", disse Wamboldt.

Antes de retornar à Johns Manville, Clarke foi diretor financeiro e diretor da AeroGrow International Inc., uma empresa de produtos para consumo em estágio inicial, e presidente e diretor executivo da Ankmar, LLC, uma empresa de produtos para construção. No início de sua carreira, ele ocupou cargos de liderança financeira e planejamento estratégico na PepsiCo Inc. e The Coleman Company Inc.

"Estou empolgado com a oportunidade de voltar ao nosso negócio de Sistemas de isolamento", disse Clarke. "Temos uma equipe excepcional e uma forte presença no mercado com a linha mais completa de soluções de isolamento para aplicações comerciais, residenciais, OEM e industriais. Sei que há um futuro atraente para os negócios e espero ajudar a alcançar essa visão."

Clarke é bacharel em economia pela Amherst College e possui MBA pela Columbia University Graduate School of Business. Ele atua no Conselho de Administração do AeroGrow e é membro do Conselho de ex-alunos e amigos da Escola de Negócios de Leeds na Universidade do Colorado. Ele e sua família vivem em Denver.

Sobre a Johns Manville

Johns Manville, uma empresa Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B), é uma fabricante e fornecedor líder de produtos de construção e especiais de qualidade superior. No ramo desde 1858, a empresa sediada em Denver tem vendas anuais superiores a US$ 3 bilhões e mantém posições de liderança em todos os principais mercados onde opera. A JM emprega 8.000 pessoas e opera 46 unidades de manufatura na América do Norte, Europa e China. Informações adicionais podem ser encontradas em www.jm.com.

Eric Brown +1-303-809-2853 eric.brown@jm.com

