Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited ("Schlumberger") anunciou hoje que a Schlumberger Investment SA, uma subsidiária indireta de propriedade integral da Schlumberger ("SISA"), deu início a uma oferta pública de aquisição em dinheiro de todas e quaisquer de suas Notas seniores de 3,300% em circulação com vencimento em 2021 ("Notas"), nos termos e sujeita às condições estabelecidas na Oferta de compra com a presente data (conforme possa ser emendada ou complementada ao longo do tempo, "Oferta de compra") e ao Aviso de entrega garantida relacionado, anexo à Oferta de compra (conforme possa ser emendado ou complementado ao longo do tempo, "Aviso de entrega garantida"). Em 17 de junho de 2020, havia um valor principal agregado de US$ 1,6 bilhão em notas. A oferta pública de aquisição é mencionada como a "Oferta". A Oferta de compra e o Aviso de entrega garantida são mencionados, em conjunto, como os "Documentos da Oferta".

Determinadas informações sobre as Notas e os preços da Oferta são definidos na tabela a seguir.

-0- *T Título do valor mobiliárioNúmeros CUSIPValor principal em circulaçãoTítulo de referência do Tesouro dos EUAPágina de referência da BloombergSpread fixado Notas seniores de 3,300% devidas em 2021 806854AB1/ USL81445AB10 US$ 1.600.000,000 Notas do Tesouro dos EUA de 0,125% com vencimento em 31 de maio de 2022 PX1 40 bps *T

Os titulares precisam ofertar de forma válida (e não retirar de forma válida) suas Notas ou entregar um Aviso de entrega garantida devidamente preenchido e executado para suas Notas até o Prazo de vencimento (conforme definição a seguir) para poderem receber a Consideração da Oferta pública de aquisição (conforme definição a seguir). Além disso, os titulares cujas Notas sejam compradas na Oferta receberão juros acumulados e não pagos devidos a partir da última data de pagamento de juros até, mas não incluindo, a Data de liquidação (conforme definida na Oferta de compra) para as Notas. A SISA espera que a Data de liquidação seja 26 de junho de 2020, o terceiro dia útil após o Prazo de vencimento.

A Oferta expirará às 17h (horário de Nova Iorque, EUA) de 23 de junho de 2020 (este horário e data, que poderão ser prorrogados, são mencionados como o "Prazo de vencimento"), salvo se prorrogada ou encerrada antecipadamente pela SISA. As Notas ofertadas podem ser retiradas a qualquer momento antes do Prazo de vencimento por meio dos procedimentos descritos na Oferta de compra.

A obrigação da SISA de aceitar a compra e pagar pelas Notas ofertadas de forma válida, e não retiradas de forma válida, em virtude da Oferta está sujeita ao atendimento ou à renúncia, a exclusivo critério da SISA, de determinadas condições, as quais são estabelecidas na Oferta de compra. Os termos e condições da Oferta são definidos na íntegra nos Documentos da Oferta. Além disso, a SISA reserva-se explicitamente o direito, a seu exclusivo critério, de emendar, estender ou, mediante falha de qualquer condição descrita na Oferta de compra ser satisfeita ou renunciada, de encerrar a Oferta a qualquer momento ou antes do Prazo de vencimento. Os titulares das Notas são incentivados a ler atentamente os Documentos da Oferta.

A "Consideração da Oferta pública de aquisição" para cada valor principal de US$ 1 mil das Notas ofertadas de forma válida, e não retiradas de forma válida, e aceitas para compra em virtude da Oferta, será determinada da maneira descrita nos Documentos da Oferta, tendo como referência o spread fixado para as Notas, especificado na tabela acima, acrescido do rendimento com base no preço da oferta do Título de referência do Tesouro dos EUA, especificado na tabela acima às 14h (horário de Nova Iorque, EUA) de 23 de junho de 2020, salvo se prorrogado.

A SISA manteve a D.F. King & Co., Inc. ("D.F. King") como agente de oferta e agente de informação da Oferta. A SISA contratou a Goldman Sachs & Co. LLC e a J.P. Morgan Securities LLC como gerentes de negociação, e o Standard Chartered Bank e a UniCredit Capital Markets LLC como co-gerentes de negociação (individualmente, cada um deles, um "Gerente de negociação") da Oferta.

Os titulares que queiram obter cópias adicionais dos Documentos da Oferta podem ligar ou enviar um e-mail para a D.F. King, pelo telefone (800) 549-6697 ou pelo e-mail slb@dfking.com. Cópias da Oferta de compra e do Aviso de entrega garantida também estão disponíveis em www.dfking.com/slb. As dúvidas sobre os termos da Oferta devem ser encaminhadas à Goldman Sachs & Co. LLC, no endereço 200 West Street, New York, NY 10282, EUA, telefone +1 (212) 902-6351 (a ser cobrado), (800) 828-3182 (ligação gratuita), Attn (Aos cuidados de): Liability Management; ou para a J.P. Morgan Securities LLC, no endereço 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, EUA, telefone +1 (212) 834-3424 (a ser cobrado), (866) 834-4666 (ligação gratuita), Attn (Aos cuidados de): Liability Management Group.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de compra, tampouco uma solicitação de uma oferta de venda de nenhuma Nota. A Oferta está sendo realizada unicamente de acordo com os Documentos da Oferta. A Oferta não está sendo realizada a titulares de Notas de nenhuma jurisdição em que fazer ou aceitar esta proposta descumprisse sua legislação de valores mobiliários, "blue sky" ou qualquer outra de suas normas legais. Em qualquer jurisdição em que a legislação de valores mobiliários ou "blue sky" (regulamentação sobre a emissão e venda de valores mobiliários) requeira que a Oferta seja realizada por um corretor ou negociante licenciado, a Oferta será considerada realizada em nome da SISA por um Gerente de negociação, ou um ou mais corretores ou negociantes registrados, que sejam licenciados nos termos da legislação da respectiva jurisdição.

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" segundo o significado atribuído pela legislação federal de valores mobiliários dos Estados Unidos, isto é, declarações sobre eventos futuros, e não sobre eventos passados. Geralmente, estas declarações contêm termos como "esperar", "poder", "acreditar", "planejar", "estimar", "pretender", "prever", "deveria", "poderia", "vai", "ver", "provavelmente" e outros semelhantes. Declarações prospectivas abordam questões que são - em graus variados - incertas, como declarações sobre os termos e prazos de conclusão da Oferta, inclusive a aceitação da compra de qualquer Nota ofertada de forma válida, os respectivos Prazo de Vencimento e Data de Liquidação esperados, bem como a consideração da Oferta. A Schlumberger e a SISA não podem oferecer nenhuma garantia de que estas declarações se comprovarão corretas. Essas declarações estão sujeitas, entre outros aspectos, aos riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da Schlumberger registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos ou a esta fornecidos. Os resultados reais podem variar substancialmente daqueles previstos pelas declarações prospectivas da Schlumberger. As declarações prospectivas refletem unicamente as informações disponíveis na data em que são proferidas, e tanto a Schlumberger como a SISA se isentam de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar estas declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Simon Farrant - Vice-presidente de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited Joy V. Domingo - Diretor de Relacionamento com Investidores, Schlumberger Limited Escritório +1 (713) 375-3535 investor-relations@slb.com

