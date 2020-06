EUA multa companhia aérea panamenha Copa por levar passageiros à Venezuela

O Departamento de Transportes dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (17) que multou a companhia aérea panamenha Copa em 450.000 dólares por transferir "ilegalmente" passageiros entre o país e a Venezuela.

Desde maio do ano passado, os Estados Unidos proibiram as conexões aéreas com a Venezuela por "razões de segurança" e, segundo as autoridades americanas, a Copa utilizou voos com escala para violar essa restrição.

Uma investigação interna do Departamento de Transportes revelou que, um mês após a proibição, a "Copa vendeu mais de 5.000 passagens para viagens entre os Estados Unidos e Venezuela e transportou mais de 15.000 passageiros nesses itinerários".

Além disso, a agência dos EUA destacou que as licenças para que a Copa possa operar voos para os Estados Unidos são condicionadas à restrição de transporte de passageiros ou carga com origem ou destino à Venezuela.

Essa suspensão do tráfego aéreo direto entre os dois países foi ordenada pelo governo Donald Trump em meio às sanções contra Nicolás Maduro, cujo segundo mandato não é reconhecido por Washington devido a acusações de irregularidades nas eleições.