Ex-executivos da Citgo presos na Venezuela correm 'perigo mortal'

Os seis ex-executivos da petroleira Citgo com nacionalidade ou residência americana, detidos em Caracas, na sede dos serviços de Inteligência da Venezuela, correm "perigo mortal", disse nesta quarta-feira(17) o enviado especial dos Estados Unidos, pedindo "sua libertação imediata".

"Gustavo Cárdenas, José Ángel Pereira, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano e José Luis Zambrano estão em perigo e vários deles apresentam sintomas similares à COVID-19 e outras doenças graves", disse o enviado presidencial americano para assuntos relativos a reféns, Roger Carstens.

O governo Donald Trump está "extremamente preocupado" com essas novas informações sobre o grupo conhecido como "Citgo 6", que segundo Washington, é mantido na sede dos serviços de inteligência venezuelanos em Caracas, postou o funcionário no Twitter.

"Dois anos e meio sem julgamento ou provas apresentadas contra eles. Pedimos sua libertação imediata e acesso urgente ao tratamento médico de que precisam", disse Carstens, que se reporta diretamente ao secretário de Estado, Mike Pompeo.

Pompeo reiterou em março o pedido ao governo de Nicolás Maduro para libertar os seis homens "por razões humanitárias", observando que eles estavam definhando na prisão El Helicoide, sede do Serviço Nacional de Inteligência Bolivariano (SEBIN).

Cinco dos diretores têm dupla cidadania, americana e venezuelana, e o sexto é um venezuelano com residência legal nos Estados Unidos.

O ex-presidente do Citgo, José Ángel Pereira, e os ex-vice-presidentes Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas e Alirio José Zambrano e José Luis Zambrano, estão detidos desde 21 de novembro de 2017 na Venezuela acusados de peculato, lavagem de dinheiro, associação criminosa, entre outros delitos.

Após dois anos de prisão, seus advogados solicitaram uma revisão das medidas de privação de liberdade e obtiveram prisão domiciliar em 9 de dezembro.

Mas em 5 de fevereiro, seus familiares e ativistas de direitos humanos relataram que haviam sido devolvidos à prisão.

A data coincidiu com a visita à Casa Branca do chefe parlamentar da Venezuela e líder da oposição Juan Guaidó, que Washington reconhece como presidente interino por considerar a reeleição de Maduro em 2018 fraudulenta.

Entre as pressões para promover a saída de Maduro do poder, Washington concedeu a Guaidó, reconhecido como autoridade legítima da Venezuela por cinquenta países, o controle da Citgo, uma subsidiária nos Estados Unidos da petrolífera estatal venezuelana PDVSA, essencial para a economia do país caribenho. Maduro denuncia a ação como um "assalto".