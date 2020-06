G7 pede à China que reconsidere lei sobre Hong Kong

Manifestação pró-democracia no distrito de Causeway Bay, em Hong Kong, em 12 de junho de 2020, lembrando o aniversário de um ano dos grandes confrontos entre policiais e manifestantes pró-democracia. Nova lei proposta pode endurecer punições (foto: Anthony Wallace/AFP - 12/6/20)

Os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete (G7) pediram à China nesta quarta-feira que reconsidere sua lei de segurança proposta para Hong Kong, em um comunicado em meio a conversações de alto nível entre os Estados Unidos e a China.

"Pedimos fortemente ao governo chinês que reconsidere essa decisão", disseram os ministros do G7 em um comunicado pouco antes do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, começar as negociações com o alto funcionário chinês Yang Jiechi, no Havaí.

"Põe em risco o sistema que permitiu a Hong Kong prosperar e que tem sido a chave do seu sucesso há tantos anos", disseram.

"Também estamos extremamente preocupados com a possibilidade de que essa medida reduza e ameace os direitos e liberdades fundamentais de toda a população", acrescentaram os ministros.

O texto aprovado pelo governo comunista planeja punir atividades separatistas, "terroristas", a subversão ou mesmo interferência estrangeira no território autônomo chinês.

A comunidade internacional já pressiona Pequim nesta questão. Washington começou gradualmente a questionar o status preferencial concedido à ex-colônia britânica, enquanto Londres anunciou que deseja facilitar o acesso dos cidadãos de Hong Kong à cidadania britânica.