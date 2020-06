Itália pode regularizar 32 mil imigrantes em duas semanas

Cerca de 32 mil solicitações de regularização temporária de imigrantes em situação irregular foram apresentadas há duas semanas no ministério do Interior italiano.

O procedimento foi aberto para aliviar a escassez de mão de obra agrícola causada pela pandemia da covid-19.

De acordo com os números do ministério, publicados nesta terça-feira, a grande maioria das solicitações (91%) até agora estão centralizadas no setor de assistência pessoal.

A média das solicitações diárias é de 2.100, informou o ministério, que ressaltou um "aumento constante" desde a abertura do procedimento, em 1º de junho.

Este trâmite pode ser realizado somente on-line até 15 de agosto.

Esses dados parecem relativamente modestos, na medida em que o objetivo é de alcançar cerca de 220 mil pessoas, de acordo com a imprensa italiana.