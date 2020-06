Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

O Conselho de Administração da Northern Data AG (ISIN DE000A0SMU87, WKN A0SMU8, Ticker NB2) decidiu hoje com a aprovação do Conselho de Supervisão aumentar o capital social emitido da Empresa emitindo 431.225 novas ações ordinárias ao portador sem valor nominal. Isto corresponde a 3,64% do capital social atual. As ações são emitidas contra contribuições em dinheiro, utilizando parcialmente o capital autorizado existente e excluindo os direitos de subscrição dos acionistas existentes. As ações são emitidas a EUR 50 por ação; assim, o total da receita bruta é de EUR 21.561.250. Todas as ações serão subscritas pelo investidor estratégico Block.One.

A Block.One é líder mundial em software blockchain de alto desempenho e produtor do software de código aberto EOSIO. A Block.one e a Northern Data pretendem trabalhar em conjunto para criar uma infraestrutura de software no EOSIO às instalações de HPC da Northern Data.

As receitas líquidas do aumento de capital devem ser utilizados para fortalecer o balanço patrimonial, acelerar o crescimento das atividades comerciais existentes e para fins corporativos gerais.

As novas ações serão incluídas sem prospecto na listagem existente do Mercado Aberto da Bolsa de Munique (m:access).

-0- *T Idioma: Inglês Empresa: Northern Data AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt/Main Alemanha Tel.: +49 69 34 87 52 25 E-mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Listado: Mercado não oficial regulamentado em Berlim, Düsseldorf, Frankfurt, Munique (m:access), Tradegate Exchange *T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005712/pt/

Contato de Imprensa: Northern Data AG Dr. Hans Joachim Dürr Chefe de Comunicação Corporativa E-Mail: h.duerr@northerndata.de Tel.: +49 69 348 752 89

Relações com Investidores: Sven Pauly E-Mail: ir@northerndata.de Tel.: +49 89 125 09 03 3

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.