Ministros do G7 pedem à China que reconsidere lei sobre Hong Kong

Os ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete (G7) pediram à China nesta quarta-feira que reconsidere sua lei de segurança proposta para Hong Kong, em um comunicado em meio a conversações de alto nível entre os Estados Unidos e a China.

"Pedimos fortemente ao governo chinês que reconsidere essa decisão", disseram os ministros do G7 em um comunicado pouco antes do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, começar as negociações com o alto funcionário chinês Yang Jiechi, no Havaí.