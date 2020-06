Comunicado do Business Wire :Energy Vault

Energy Vault, a criadora de produtos que combinam a física convencional com software avançado de visão de máquina para fornecer armazenamento de energia limpa em escala de rede pública, anunciou hoje que foi escolhida como um das pioneiras em tecnologia do Fórum Econômico Mundial de 2020. A tecnologia de armazenamento de longa duraçãobaseada em gravidade da Energy Vault está transformando a maneira como a eletricidade é armazenada e distribuída, possibilitando, pela primeira vez, que a energia renovável seja eficiente e competitiva com os combustíveis fósseis do dia a dia, todos os dias.

Energy Vault Tower in wind farm. ©Energy Vault All Rights Reserved. (Photo: Business Wire)

Os pioneiros em tecnologia do Fórum Econômico Mundial de 2020 são cem das empresas mais promissoras que estão moldando setores da agricultura à saúde, além de trabalhar em questões de sustentabilidade e muito mais. Uma vez que os governos de todo o mundo consideram a possibilidade de buscar uma recuperação ecológica após a pandemia da Covid-19, a tecnologia da Energy Vault oferece uma solução econômica para governos e empresas "recuarem melhor", mantendo seus compromissos de enfrentar as mudanças climáticas.

O consumo de combustíveis fósseis caiu drasticamente nos últimos meses, reduzindo custos e aumentando a demanda por energias renováveis. Como a energia renovável depende de fontes intermitentes, o armazenamento confiável e acessível de energia é um componente essencial para solidificar esse progresso e erradicar a dependência dos combustíveis fósseis.

O guindaste especialmente projetado pela Energy Vault usa tecnologia de propriedade exclusiva e software de visão de máquina para orquestrar, de forma autônoma, o levantamento e o abaixamento de tijolos compostos maciços feitos de barro ou resíduos de origem local. Capaz de se conectar diretamente às redes de serviços públicos nacionais ou de apoiar diretamente a geração renovável fora da rede, os sistemas de armazenamento são implantados por fornecedores de energia como empresas de serviços públicos e outros grandes consumidores industriais de energia. As instalações da Energy Vault também concentram sua fabricação, construção e manutenção contínua de tijolos, fortalecendo as economias locais e gerando empregos. A primeira unidade de demonstração comercial em escala pública da empresa está em fase final de comissionamento na Suíça e será conectada diretamente à rede nacional do país para demonstrar a capacidade total de carregamento e descarregamento contínuo de energia.

Os pioneiros em tecnologia do Fórum Econômico Mundial fazem parte do estágio inicial de empresas de todo o mundo envolvidas no projeto, desenvolvimento e implantação de novas tecnologias e inovações, e estão prontos para ter um impacto significativo nos negócios e na sociedade. A comunidade de pioneiros da tecnologia é parte integrante da maior comunidade de inovadores globais de startups do Fórum Econômico Mundial.

"Estamos contentes que o Fórum Econômico Mundial continua a reconhecer soluções inovadoras e econômicas que ajudarão a reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis", disse Robert Piconi, diretor executivo e cofundador da Energy Vault. "Agora é a hora de o mundo tomar medidas significativas. Nos EUA, por exemplo, o período de pandemia resultou no consumo de energia renovável ultrapassando a energia de carvão pela primeira vez em 130 anos. Os formuladores de políticas governamentais e as empresas do setor privado têm a oportunidade histórica de fazer uma escolha ousada e fundamental: aproveitar esta oportunidade para investir e impulsionar o nosso crescimento econômico futuro com energia limpa para preservar o nosso planeta para todas as gerações futuras, tornando 2020 o ponto de inflexão em emissões de carbono na história do mundo, ou retomar o crescimento das emissões de carbono para atender à demanda de energia por meio de uma expansão irresponsável da geração de energia por combustíveis fósseis, comprometendo a qualidade de vida futura de nossos ecossistemas globais. Uma recuperação limpa e sustentável ajudará a evitar outra crise global devastadora, e a Energy Vault está em uma posição exclusiva de tornar essa realidade acessível, ao mesmo tempo em que apoia as economias locais à medida que se recuperam. Como membro da Comunidade dos inovadores globais, a Energy Vault continuará a seguir nossa missão de acelerar o ritmo da adoção de energia renovável sustentável, estimulando a recuperação econômica em mais locais e instituições em todo o mundo."

"Estamos empolgados em receber a Energy Vault na nossa 20.ª coorte de pioneiros em tecnologia", disse Susan Nesbitt, chefe da Comunidade dos inovadores globais do Fórum Econômico Mundial. "A Energy Vault e seus colegas inovadores estão desenvolvendo tecnologias de última geração em todo o mundo. Além de suas inovações, essas empresas estão contribuindo bastante para melhorar a situação mundial."

A seleção de coorte deste ano marca o 20.º aniversário da comunidade de pioneiros da tecnologia. Ao longo de seus 20 anos, muitos pioneiros da tecnologia contribuíram continuamente para o avanço de seus setores, enquanto alguns até se tornaram nomes conhecidos. Os ganhadores anteriores incluem Airbnb, Google, Kickstarter, Mozilla, Palantir Technologies, Spotify, TransferWise, Twitter e Wikimedia.

Após a seleção da Energy Vault como pioneira em tecnologia, Piconi será convidado para participar de atividades, eventos e discussões do Fórum Econômico Mundial ao longo do ano. A Energy Vault também contribuirá para as iniciativas do Fórum nos próximos dois anos, trabalhando com formuladores de políticas e líderes do setor privado para ajudar a definir a pauta global das questões mais importantes.

Sobre os pioneiros da tecnologia do Fórum Econômico Mundial

As empresas pioneiras em tecnologia de 2020 estão moldando o futuro e promovendo tecnologias sustentáveis como IA (inteligência artificial), IoT (internet of things [internet das coisas]), robótica, blockchain, biotecnologia e muito mais. A diversidade dessas empresas também se estende à liderança, pois mais de 25% dos pioneiros em tecnologia de 2020 são liderados por mulheres. As empresas também vêm de regiões de todo o mundo, estendendo sua comunidade muito além do Vale do Silício.

Os pioneiros da tecnologia foram selecionados com base nos critérios de seleção da comunidade, os quais incluem inovação, impacto e liderança, além da relevância da empresa com as plataformas do Fórum Econômico Mundial.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault é a criadora de produtos de armazenamento de energia renovável que estão transformando a abordagem do mundo ao armazenamento de energia de longa duração em escala de rede pública. Utilizando fundamentos convencionais de física de gravidade e energia potencial, o sistema combina um inovador projeto de guindaste que levanta tijolos maciços especialmente desenvolvidos com uma plataforma exclusiva de software baseado em nuvem, que orquestra o armazenamento e descarga de eletricidade. Utilizando materiais 100% ecológicos e economia sem precedentes, a Energy Vault está acelerando a mudança para um mundo completamente renovável.

A empresa foi criada no Idealab Studio, a incubadora de tecnologia líder fundada por Bill Gross.

Para mais informações sobre a Energy Vault, acesse energyvault.com e @EnergyVaultInc.

Sobre o Fórum Econômico Mundial

O Fórum Econômico Mundial, comprometido em melhorar o estado do mundo, é a Organização internacional para cooperação público-privada (International Organization for Public-Private Cooperation). O Fórum engaja os mais destacados líderes políticos, empresariais e outros líderes sociais para modelar as agendas globais, regionais e do setor. (weforum.org e @wef e @Davos)

Sobre os inovadores globais

A Comunidade dos inovadores globais é um grupo de startups e das ampliações mais promissoras do mundo que estão na linha de frente da inovação tecnológica e do modelo de negócios. O Fórum Econômico Mundial oferece à Comunidade dos inovadores globais uma plataforma para se envolver com líderes dos setores público e privado e contribuir com novas soluções para superar as crises atuais e gerar uma resiliência futura.

As empresas convidadas para se tornarem inovadores globais se comprometerão com uma ou mais das plataformas do Fórum, conforme relevante, para ajudar a definir a pauta global sobre as questões fundamentais.

Contatos de mídia da Energy Vault: Connie Fisher cfisher@milltownpartners.com +44 (0) 75 3808 6651 Isaac Steinmetz energyvault@antennagroup.com +1 (646) 883-3655

