Comunicado do Business Wire :GN CORPORATION CO. LTD.

Um suplemento de saúde japonês exclusivo à base de beta 1,3-1,6 glucana, produzido por levedura preta, o Aureobasidium Pullulans, poderia ajudar estrategicamente a combater a Covid-19 em pessoas com comorbidades, como diabetes, doenças renais e cardíacas, conforme publicado no Frontiers in Immunology Journal que recomenda estudos clínicos (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2020.01548/abstract), para validação. Essa cepa AFO-202 "Nichi Glucan" produzida melhorou a imunidade aumentando as células Natural Killer (NK) e citocinas antivirais de pessoas saudáveis, pacientes com câncer e idosos, em três estudos diferentes no Japão. O incentivo de resultados de estudos anteriores nos inspirou a hipótese de que os benefícios desse suplemento alimentar na melhora da imunidade poderiam ajudar durante essa pandemia, disse o Dr. Nobunao Ikewaki, coautor.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005625/pt/

Mechanisms of immune balancing potentials by Nichi Glucan from Japan, that make it worth a clinical study in Covid-19 (Graphic: Business Wire)

Analisando os meandros e a fraqueza do sistema imunológico em pessoas com condições comórbidas, tornando-os vulneráveis a complicações graves quando infectadas pelo SARS-COV-2, os cientistas dizem que o sistema imunológico deve proteger o corpo de patógenos como vírus, mas não deve agir em excesso. causando hiperinflamação levando à tempestade de citocinas resultante de insuficiência respiratória ou complicações como derrame. Verificou-se que o Nichi Glucan aumenta os fatores de proteção, como células T citotóxicas e imunoglobulinas, enquanto controla aqueles que levam à hiperinflamação através das células sFas e Treg, equilibrando-se como imunomodulador, tem potenciais que valem estudos clínicos durante esta crise global de saúde.

As vantagens únicas deste modificador de resposta biológica glucano são atribuídas à sua pureza, sendo produzidas como exo-polissacarídeo e à sua solubilidade em água. O Nichi Glucan é produzido em uma fábrica de BPF nas margens do rio Niyodo, na província de Kochi. "A água pura da região é um ingrediente essencial para a produção, tornando a Nichi Glucan um presente da natureza", diz Takashi Onaka, presidente da Sophy Inc., fabricante.

Aprovado como aditivo alimentar em 1996, depois de cumprir todas as normas de segurança dos padrões japoneses, o Nichi Glucan não é um medicamento ou cura para qualquer doença. No entanto, na situação atual, sem vacinas para prevenir ou medicamentos para combater o vírus Covid-19 ou suas complicações, poderia ser tentado em estudos para confirmar a eficácia em ajudar a população vulnerável imunocomprometida através do aprimoramento imunológico, comentam os autores. Outras pesquisas estão em andamento para desenvolver versões mais novas com maior adesão para estimulação imunológica improvisada. A GN Corporation, o exportador exclusivo em todo o mundo, correquerente de uma patente da Sophy Inc., está procurando parceiros no país para pesquisas e distribuição adicionais (www.nichiglucan.com).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005625/pt/

Samuel JK Abraham GN Corporation info@gncorporation.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.