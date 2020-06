Comunicado do Business Wire :MATRIXX Software, Inc.

A MATRIXX Software, líder global em soluções de comércio digital 5G para provedores de serviços de comunicação (CSPs), anunciou hoje a nomeação de cinco consultores estratégicos com profunda experiência na construção de empresas de tecnologia de telecomunicações de alto crescimento. Esses veteranos do setor ajudarão a MATRIXX a desenvolver estratégias para expandir ainda mais sua liderança no fornecimento de implementações 5G para operadoras de telecomunicações em todo o mundo.

Líderes globais como Vodafone, Swisscom, Verizon e Orange confiam na MATRIXX para soluções de comércio digital nativas na nuvem para aumentar radicalmente a agilidade operacional, aumentar o envolvimento do cliente e competir em escala na web. A necessidade de que os CSPs compitam em escala na web nunca foi tão forte como agora que o rápido surgimento do 5G está introduzindo novos modelos de negócios e operação para operadoras e clientes corporativos.

"O 5G oferecerá suporte a uma nova categoria de serviços para o mercado corporativo que a maioria dos CSPs estará mal equipada para monetizar efetivamente usando seus sistemas de cobrança existentes", explicou John Abraham, analista principal da Analysys Mason, "a curto e médio prazo, os CSPs investirão em novas plataformas de cobrança convergentes, afastando-se de estruturas monolíticas complexas e caras de manter. Os produtos configuráveis, baseados em padrões e compatíveis com nativos da nuvem, que oferecem excepcional agilidade arquitetônica, se tornarão uma consideração importante na maneira como os CSPs adquirem sistemas no futuro."

Como o único fornecedor de soluções comprometido em fornecer um produto configurável pronto para uso, a MATRIXX emergiu como o disruptor nos mercados de sistema de suporte ao negócio (BSS) e de cobrança. A MATRIXX entra na era 5G, impulsionada por uma impressionante Taxa Anual de Crescimento Composto (CAGR) no Valor Anual do Contrato (ACV) de mais de 40% nos últimos quatro anos, além de 100% de retenção de clientes. O sucesso contínuo da MATRIXX no mercado atraiu o talento de novos consultores para promover a evolução operacional da empresa e a liderança da marca.

"Esses cinco indivíduos trazem profundidade e amplitude excepcionais a uma equipe já de classe mundial. Sua experiência abrange startups de sucesso, CSPs e empresas de rede estabelecidas", disse Glo Gordon, CEO da MATRIXX Software. "Ao entrarmos em nossa fase de hipercrescimento, cada um contribuirá com uma riqueza de conhecimento e experiência para apoiar a escala da MATRIXX."

Ela continuou: "A demanda por nossa solução de comércio digital nunca foi tão alta. As equipes de rede que implantam o 5G sabem que o que funcionou no passado não funcionará no futuro. Dinâmica competitiva, novas oportunidades corporativas e agilidade da rede são exponencialmente maiores com o 5G e é por isso que os CSPs estão escolhendo a MATRIXX como seu parceiro de sistema de cobrança. É um momento incrível para nós e estou feliz por eles terem escolhido se juntar a nós em nossa jornada."

Conselho Consultivo Estratégico

A MATRIXX tem o prazer de receber em seu conselho consultivo estratégico:

-- Hassan Ahmed - Fundador, ex-CEO e presidente da Affirmed Networks, recentemente adquirida pela Microsoft. Antes da Affirmed, Hassan atuou como presidente e CEO da Sonus Networks (Nasdaq: SONS). Antes da Sonus, ele era vice-presidente executivo e diretor-geral da divisão de comutação principal da Ascend Communications (Nasdaq: ASND) e vice-presidente de engenharia e diretor de tecnologia da Cascade Communications (Nasdaq: CSCC). Hassan também ocupou cargos importantes de liderança na Motorola e na Analog Devices.

-- Daniel Collins - cofundador e diretor de tecnologia da Jasper Technologies e ex-diretor de tecnologia da unidade de negócios de IoT da Cisco depois que a Cisco adquiriu a Jasper em 2016 por US$ 1,4 bilhão. Daniel é um líder e autor experiente no espaço de telecomunicações. Antes da Jasper, Daniel ocupou altos cargos na Alcatel, TeleworX e Ericsson e foi fundamental no lançamento bem-sucedido de novas tecnologias de definição de categoria em todo o mundo, incluindo 3G e Internet das Coisas.

-- Heinz Herren - Ex-diretor de tecnologia, diretor de informação e atual membro do Conselho Executivo da Swisscom. Heinz também emprestou sua experiência a muitas empresas conhecidas participando de seus conselhos de administração ou comitês de investimento, incluindo Cablex Ltd., Swisscom Broadcast, Park Innovaare Ltd., Swiss Innovation, tiko Energy Solutions e Credit Suisse.

-- Cliff Johnson - ex-vice-presidente sênior da Jasper Technologies e vice-presidente de operações globais de serviços de IoT na Cisco após a aquisição da Jasper em 2016. Antes da Jasper, Cliff foi vice-presidente e chefe de operações de suporte ao cliente da Ericsson na América do Norte e também liderou as operações da startup Spatial Wireless adquirida pela Alcatel.

-- Macario Namie - atualmente é diretor de marketing da ASAPP. Anteriormente, Macario foi chefe de estratégia da unidade de negócios de Internet das Coisas da Cisco e diretor de marketing e vice-presidente de estratégia da Jasper Technologies. Veterano do Vale do Silício com experiência significativa em startups, Macario também ocupou cargos de liderança sênior na Webex, ePeople e Lycos.

Os CSPs globais estão escolhendo o MATRIXX para suas implantações 5G, pois percebem que novas maneiras de competir exigirão novos parceiros de tecnologia. As arquiteturas herdadas simplesmente não permitem a agilidade necessária para atender dinamicamente a demanda do mercado por novas ofertas e serviços. A solução de comércio digital da MATRIXX foi criada para o futuro:

-- Tecnologia patenteada nativa da nuvem, projetada para escala na web

-- Clique, não codifique configurações para suportar CI/CD

-- Arquitetura API em primeiro lugar

Saiba mais sobre a agilidade que os CSPs globais alcançaram na www.matrixx.com/customers.

Sobre a MATRIXX Software

A MATRIXX Software fornece soluções de comércio digital nativo em nuvem de última geração, que transformam a maneira como as empresas fazem negócios. Atendendo a muitas das maiores empresas de comunicações do mundo, o setor de IoT e provedores de serviços digitais emergentes, a MATRIXX está comprometida em oferecer uma plataforma de comércio moderna, que pode ser facilmente dimensionada para oferecer suporte a mercados globais e serviços baseados em consumo. Por meio de seu compromisso incansável com a excelência do produto e o sucesso do cliente, a MATRIXX capacita as empresas a se reinventarem e terem sucesso como líderes digitais.

